Bernardo Cherubini a L’Eredità/ Il fratello di Jovanotti ci riprova dopo il flop

Un altro Cherubini si da al mondo dello spettacolo? Nessun commento da parte di Jovanotti che ieri si è dedicato a telefonate Instagram di gruppo e musica per allietare le persone costrette a casa per l’emergenza Coronavirus ma non ha detto niente su Bernardo Cherubini, suo fratello, che è spuntato all’improvviso tra i concorrenti de L’eredità, il quiz show del preserale di Rai1. Proprio nella puntata di ieri sera, il fratello di Jovanotti si è presentato al cospetto del conduttore, Flavio Insinna, che ha letto il suo nome con finto stupore e ha poi spiegato chi era, ovvero il fratello maggiore dei Cherubini, nato tre anni prima il famoso artista italiano. I due hanno poi anche una sorella, Anna, che al momento non abbiamo avuto il piacere di vedere in tv.

BERNARDO CHERUBINI A L’EREDITA’

Bernardo Cherubini, 56 anni, ieri sera ha preso parte alla puntata qualificandosi nella prima parte per il “triello” ma finendo poi per essere eliminato nella manche successiva e quindi senza poter arrivare al momento clou della trasmissione. Questa sera il fratello di Jovanotti ci riproverà per tentare il tutto per tutto prima che il programma finisca in panchina così come gran parte di quelli in onda nei palinsesti Rai. Al momento, infatti, Bernardo Cherubini e gli altri concorrenti sono finiti in tv ma non in diretta perché le puntate dell’Eredità sono state registrare prima delle ultime restrizioni e il programma andrà in onda fino al 22 marzo per poi fermarsi. Fin dove arriverà il fratello di Jovanotti?

