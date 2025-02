Bernardo Cherubini sarà uno degli ospiti della trasmissione Verissimo, programma in onda sabato 8 Febbraio 2025. Bernardo Cherubini è il fratello del cantante Lorenzo Jovanotti e la sua storia è piuttosto particolare. L’uomo è reduce dalla breve esperienza al Grande Fratello Vip, ma andiamo a vedere ora chi è Bernardo Cherubini.

Bernardo Cherubini nasce a Roma il 1 Maggio 1963 ed è noto in particolare proprio per essere il fratello di Jovanotti. Bernardo lavora come animatore e conosce in questo periodo Fiorello, grazie a lui Fiorello e Jovanotti si conoscono e lo stesso vale per Claudio Cecchetto. Bernardo e Fiorello hanno negli anni una grande amicizia.

Negli anni Bernardo lavora anche come attore nel film Panarea, ma ottiene poco successo. Abbandona cosi questo ruolo e si dà a lavori come Wedding planner e tour operator, e negli anni ha sempre provato ad avere un ruolo all’interno del mondo dello spettacolo. Recentemente ha preso parte al Grande Fratello Vip come concorrente nel programma di Alfonso Signorini.

Bernardo Cherubini, chi è e di cosa si occupa

Bernardo ha Lorenzo come fratello e una sorella di nome Anna, ha perso un fratello di nome Umberto, venuto a mancare a causa di un incidente in volo. Lui era un esperto istruttore e questa tragedia con l’elicottero che è caduto a Latina a causa del vento di tramontana, ha scioccato l’intera sua famiglia.

Non si conosceva molto della vita privata di Bernardo e non c’erano vere certezze, il settimanale Chi ha raccontato di una storia con una donna Tiziana e i due si sono lasciati circa un anno fa. L’uomo ne ha parlato e ha ricordato con affetto la donna nel corso della sua esperienza al Grande Fratello. Bernardo ha incontrato Tiziana nel giorno della sua uscita dal Grande Fratello.

I due si sono lasciati ma sono rimasti in bei rapporti e Tiziana ha commosso tutti – Bernardo per primo – con belle parole nei suoi confronti: “Sei una persona meravigliosa, smettila di pensare di avere colpe che non hai. Sei bello e mi piace vederti cosi. Il tuo percorso è davvero bellissimo”, le parole dentro la casa.