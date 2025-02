Bernardo Cherubini è noto per essere il fratello del noto cantante Lorenzo ‘Jovanotti’ Cherubini e ci sono alcune curiosità riguardo la sua vita privata e la sua ex compagna Tiziana Fascianelli.

Non si conosce molto della vita privata di Bernardo Jovanotti, un uomo che è sempre stato molto riservato. Anche grazie alla recente esperienza al Grande Fratello conosciamo una persona che è stata molto importante nella sua vita, ovvero l’ex fidanzata Tiziana e andiamo a scoprire chi è.

Si chiama Tiziana Fascianelli ed è una donna molto riservata. Non ci sono molte informazioni su di lei e non conosciamo data di nascita o altri dettagli riguardanti alla sua vita; Bernardo ha un profilo social chiuso ma al suo interno ci sono tante foto con Tiziana e anche durante l’esperienza all’interno della Casa Bernardo ha raccontato del suo amore per la donna e nonostante i due sono ex hanno ancora un bel legame.

Bernardo Cherubini e il rapporto con l’ex fidanzata Tiziana Fascianelli

Di Tiziana Fascianelli e Bernardo sappiamo via social che hanno una grande passione per le moto e i due non hanno figli insieme. La loro storia dovrebbe essere terminata circa un anno fa ma i due restano in contatto e durante l’esperienza al Grande Fratello la donna è andata a trovare e salutare l’ex compagno. Un bel rapporto e un legame piuttosto forte tra i due.

Durante una delle ultime puntate del Grande Fratello Tiziana Fascianelli è andata a trovare Bernardo e i due commossi hanno avuto un fitto colloquio. La donna ha avuto belle parole per lui e quando si sono visti ha dichiarato: “Sei una persona meravigliosa” e poi ha continuato senza remore: “Smettila di pensare di avere colpo che non hai, sei tanto bello e stai facendo un bellissimo percorso”.

Più volte durante l’esperienza nella casa l’uomo ha parlato ai compagni di Tiziana e ha dichiarato che vorrebbe rivederla nuovamente e che anzi la vorrebbe sposare. Nessuno dei due e neanche lui durante l’esperienza al GF ha chiarito i motivi della presunta fine della loro relazione.