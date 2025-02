Bernardo Cherubini è il fratello di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti e sarà uno degli ospiti della trasmissione Verissimo, programma che vede la conduzione di Silvia Toffanin e che andrà in onda sabato 8 Febbraio 2025. Bernardo e Lorenzo sono due di quattro figli e i loro genitori sono Mario e Viola Cardinali. Vediamo chi sono i genitori.

Mario e Viola sono i genitori di Bernardo Cherubini e sono entrambi scomparsi alcuni anni fa. La famiglia dell’uomo ha vissuto tanti drammi e grandi difficoltà ma sono comunque rimasti molto uniti. Mario è stato negli anni molto attivo nella sua città, ha assunto importanti incarichi ed anche presso il Vaticano. L’uomo è venuto a mancare all’età di 81 anni ed era il 2015.

Viola Cardinali è morta a Foligno nel 2010, la donna fu ricoverata a seguito di una brutta caduta dove ebbe una lesione cranica alla testa, e il padre fu vicino alla moglie sino alla fine. La famiglia Cherubini ha vissuto tanti drammi e situazioni difficili, una storia complicata a partire dalla morte di Umberto, uno dei figli che cadde in un incidente aereo a Latina.

Bernardo Cherubini e il grande amore della famiglia

Dei genitori di Bernardo Cherubini l’uomo non ha mai parlato apertamente ma lo ha fatto più volte suo fratello minore Lorenzo che ha parlato apertamente a Vanity Fair delle loro difficoltà e di come sua madre non riusci’ a reagire alla morte di Umberto: “Da quando è morto Umberto mia madre era morta un pò anche lei, averla persa mi dà un dolore fisico perchè anche se non era più lei c’era fisicamente” ha raccontato l’uomo.

Jovanotti ha scritto la canzone Le Tasche Piene di Sassi pensando alla madre e successivamente ha raccontato di aver ammirato molto il padre, svelando poi un suo sogno. Il padre Mario di Lorenzo sognava di vivere in Sud America e recentemente Jovanotti ha raccontato una storia relativa a un uomo che ha incontrato in Cile e che somigliava a suo padre:

“Ci passai un pomeriggio divertente e arrivai a chiamarlo babbo. Ogni tanto ci penso e mi piace pensare che mio padre adesso sia in Cile e si occupi di gestire un alberghetto su strada. Lui aveva sempre sognato di vivere in Sud America, era un uomo molto simpatico e molto complicato per i figli. Una persona severa e barbuta, era contrario poi alle mie aspirazioni artistiche”.