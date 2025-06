Bernardo Cherubini, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha raccontato una delusione d’amore vissuta in passato.

Bernardo Cherubini è una fonte inesauribile di racconti e aneddoti; una vita scandita da innumerevoli esperienze, alcune delle quali raccontate anche nella recente esperienza al Grande Fratello Vip. Il fratello di Jovanotti è tornato oggi nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona e, a proposito del tema odierno – le diete – ha svelato un retroscena sentimentale che ha lasciato tutti a bocca aperta. “Ho perso più di venti kg per una delusione d’amore…”.

E’ bastata l’introduzione di Bernardo Cherubini per suscitare una forte curiosità in Caterina Balivo che gli ha dunque lasciato qualche minuto per raccontare la sua particolare esperienza. “Persi 22 kg in 4 mesi… Una mia ex fidanzata, avevo 32 anni, aveva deciso di mettere su famiglia e voleva un figlio con me. Mi disse: ‘Se non fai un figlio con me lo faccio con qualcun altro’. E così è andata”. Un racconto che ha lasciato di stucco la conduttrice de La Volta Buona, che poi prosegue: “Per me non era il momento di diventare padre, ognuno ha i suoi tempi”.

Bernardo Cherubini a La Volta Buona: “Quel grandissimo amore non è mai passato…”

Bernardo Cherubini ha poi spiegato come questa sua ex fidanzata, una volta appurata la situazione, effettivamente diede seguito a quella sorta di ‘minaccia’ determinando così una poderosa delusione d’amore per il fratello di Jovanotti. “Ai tempi lavoravamo entrambi negli Stati Uniti d’America e lei faceva la modella. Nel suo ambiente conosceva tanta gente e proprio lì ha conosciuto il suo attuale marito con il quale ha fatto 4 figli…”. Bernardo Cherubini arriva così alla molla scattata e che ha portato alla perdita di 22 kg: “Persi un grandissimo amore e che forse non è mai passato, ancora oggi le voglio bene e l’ho perdonata… Quella cosa ha avuto comunque un impatto, mi serviva una valvola di sfogo”.