Poco dopo la sua uscita dal Grande Fratello, Bernardo Cherubini aveva raccontato a Verissimo alcuni retroscena sulla sua vita, in particolare quello che riguarda la morte del fratello Umberto che è deceduto in un incidente aereo nel 2007. Il fratello di Jovanotti ha affermato di sentirsi ancora in colpa, un dolore che lo perseguita ormai da diversi anni. Oggi sogna con tutto sè stesso di fare un tuffo nel passato e tornare a quel fatidico giorno, convincendo il ragazzo a non mettersi in volo in un giorno in cui decollare non era la cosa più giusta da fare.

“Umberto è salito su un aereo su cui non doveva salire in una giornata che non permetteva di volare“, ha detto Bernardo Cherubini a Silvia Toffanin, “Se fossi arrivato in tempo, gli avrei detto: ‘Non è il caso che voli in questa giornata“. Insomma, un dolore così grande che lo ha devastato per anni, tanto che l’ex gieffino ha confessato di aver addirittura pensato al suicidio, convinto che questa cosa non l’avrebbe mai superata: “Volevo andarmene“, diceva. Poi l’aiuto di Lorenzo, suo fratello, che con la sua gioia e la sua forza lo ha aiutato a risalire.

Bernardo Cherubini, la risposta del fratello Lorenzo gli fa cambiare vita

“Se lo fai, non ti porto nemmeno un fiore. Dopo che se n’è andato il fratello maggiore, te ne vai anche tu, e io che faccio?“. Così Jovanotti ha cercato di risollevare l’animo di Bernardo Cherubini, che non è mai riuscito a perdonarsi il fatto di aver potuto evitare la morte a suo fratello Umberto. Oggi dice di vergognarsi della telefonata fatta a Lorenzo, e di doverlo ringraziare ancora oggi per aver fermato quella tragedia. “Lorenzo mi dice: ‘Se pensi che sia colpa tua, sei un presuntuoso. Non hai in mano la vita delle persone“. E come dargli torto?