Dal clima goliardico alla tensione è un attimo, anche questo succede al Grande Fratello 2024. Protagonisti Mariavittoria Minghetti, Bernardo Cherubini e Tommaso Franchi e il contesto era quello di un gioco dove a turno i concorrenti dovevano passarsi una mela con il solo ausilio della bocca. Insomma, un gioco più che inflazionato nel reality ma che a quanto pare ha generato non poco scompiglio quando ‘il pomo della discordia’ è passato da Bernardo Cherubini a Mariavittoria Minghetti.

Come si evince da un video che circola sui social, il siparietto di gioco ha dato vita ad un piccolo ‘incidente hot’ tra Bernardo Cherubini e Mariavittoria Minghetti. Il primo, dimenticandosi le regole e nel tentativo di accelerare i tempi, non solo si è avvicinato con la mela tra le fauci ma ha anche appoggiato le mani sulla seconda, sfiorandole involontariamente – si suppone – il seno. La scena ovviamente non è sfuggita ai presenti che sono lasciati andare a fragorose risate, tranne uno: Tommaso Franchi.

Tommaso Franchi ‘fulmina’ Bernardo Cherubini al Grande Fratello 2024: “Sei anche intelligente…”

Fortunatamente i toni non sembrano aver raggiunto picchi particolarmente alti ma il viso e la gestualità non mentono. Tommaso Franchi non ha proprio preso benissimo il gesto di Bernardo Cherubini nei confronti di Mariavittoria Minghetti e il conseguente incidente hot durante un gioco al Grande Fratello 2024. Poche parole ma piccate da parte del concorrente: “Hai 62 anni, le mani sulle tette anche no!”. Inizialmente il fratello di Jovanotti pare non avesse sentito la stoccata di Tommaso Franchi, quest’ultimo ha dunque attirato nuovamente la sua attenzione ripetendo quanto detto in precedenza e aggiungendo: “Sei anche intelligente…”.

Chiaramente, va sottolineato quanto il gesto di Bernardo Cherubini sia con buone probabilità – si spera – involontario. Difficile credere che il suo intento fosse quello di ‘palpare’ Mariavittoria Minghetti mandando su tutte le furie Tommaso Franchi al Grande Fratello 2024. Non a caso, come si evince dal video che circola in rete, il fratello di Jovanotti ha immediatamente uno scatto e arretra dopo aver capito il piccolo ‘incidente’.