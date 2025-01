Bernardo Cherubini e il rapporto con Amanda Lecciso

Bernardo Cherubini, sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello, si è dichiarato ad Amanda Lecciso confessando di avere un debole per lei. Con lo scorrere del tempo, Bernardo ha ammesso di essersi innamorato della sorella di Loredana Lecciso che, però, ha sempre dichiarato di non provare lo stesso interesse. L’arrivo nella casa di Max che, esattamente come Cherubini si è mostrato interessato ad Amanda, ha fatto nascere anche una rivalità tra i due che, però, è poi venuta meno quando Bernardo ha capito di non poter conquistare Amanda.

Eliminati Grande Fratello 2024, pronostico e chi rischia al televoto/ Déjà vu Eva Grimaldi? ‘tremano’ in 3…

Tra i due non sono mancati anche dei battibecchi e delle incomprensioni che, con il tempo, sono stati superati. Amanda e Bernardo, infatti, sono riusciti ad instaurare un rapporto d’amicizia civile anche se, Bernardo ha ammesso di non aver ancora superato il due di picche provando un interesse vero.

Bernardo Cherubini e la confessione ad Amanda Lecciso

Dopo essersi innamorato per settimane innamorato di Amanda Lecciso, durante una chiacchierata con quest’ultima e Javier Martinez, Bernardo Cherubini ha fatto un passo indietro spiegando di non aver mai provare un vero sentimento nei confronti della coinquilini. “Sai cosa mi ha detto? Che era un’invenzione questa cosa per me e che io lo sapevo”, sono state le parole dette da Amanda a Javier. “Lo dice per orgoglio ma in realtà gli piaci davvero”, è stata la risposta del pallavolista argentino.

Genitori Mariavittoria Minghetti: chi sono?/ "Mi sono sempre sentita sola, non li sento mai"

“Come fa a piacermi una mamma di due ragazzi belli? Non potrei mai perdere la testa per una mamma. Un vero peccato, era una grande occasione“, è stato poi il commento di Bernardo che, tra una battuta e l’altra, ha ribadito che gli sarebbe piaciuto avere una possibilità con lei. La Lecciso, però, non ha mai provato alcun interesse.