Approfittando dell’intervento di Lara Nones nel merito della diatriba con il fratello Stefano Orfei, con oggetto l’asta – poi annullata – degli oggetti della compianta mamma Moira, Bernardo Cherubini ha rivelato oggi a La Volta Buona dei dissapori con suo fratello Lorenzo Jovanotti. Per 5 anni nessun contatto, niente dialogo: il motivo? A detta dell’ex volto del Grande Fratello, tutta colpa di una chitarra sparita alla quale teneva tanto.

“Io e mio fratello Lorenzo ci siamo allontanati per una stupidaggine, ma voglio dire una cosa; non si dà la giusta importanza al parlare. Per 5 anni non ci siamo parlati, per una chitarra; è successa questa cosa…”. Inizia così Bernardo Cherubini parlando del perchè ha litigato con suo fratello Lorenzo Jovanotti: “Lui ha 1000 chitarre ovviamente, io quando ho compiuto 40 anni ho ricevuto una chitarra costruita da mio fratello Umberto che ora non c’è più. L’ho data a lui con la raccomandazione di stare attento; dopo un po’ gliel‘ho chiesta e non si trovava più… Ho sbagliato io a dargliela, dovevo averne cura io”.

Bernardo Cherubini a La Volta Buona: “Io e mio fratello Lorenzo Jovanotti abbiamo fatto pace grazie a sua moglie e… Fiorello!”

Proprio la mancanza di dialogo nel corso del tempo ha alimentato le distanze tra Bernardo Cherubini e suo fratello Lorenzo Jovanotti. Non è stata però una telefonata a cambiare tutto, bensì l’intervento di persone a loro vicine che hanno spronato entrambi a prendere la strada di un riavvicinamento. “Si crea un muro perchè non c’è dialogo, il telefono non l’ha alzato più nessuno dei due” – ha spiegato l’ex volto del Grande Fratello a La Volta Buona – “Ci siamo riappacificati grazie a mia cognata che ci ha spronati a superare questa situazione. Anche Fiorello e Linus, un po’ di amici famosi, ci hanno aiutato. ‘Voi vi volete bene, dai, per una chitarra…’“.