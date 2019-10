Bernardo Corradi marito Elena Santarelli/ “La malattia di Giacomo ci aveva devastati”

Bernardo Corradi, marito di Elena Santarelli, torna a essere protagonista nel giorno in cui la compagna è ospite a “Domenica In” nel salotto tv di Mara Venier: e, come accade spesso, una delle coppie VIP più in vista dello showbiz anche nell’ultimo periodo è stata ripetutamente al centro dell’attenzione anche per via della oramai nota vicenda legata al primogenito della coppia, il piccolo Giacomo, e la malattia che l’ha colpito nel 2017. L’ex calciatore oggi 43enne e alla guida della Nazionale Italia Under 16 e la sua oramai storica compagna, a cui si è unito in matrimonio nel 2014, e da cui due anni più tardi ha avuto la seconda figlia Greta, hanno superato tuttavia quel momento difficile ma la Santarelli proprio negli ultimi giorni ha rivelato qualcosa che non si sapeva a proposito di suo marito Corrado: nei giorni successivi alla diagnosi della malattia di Giacomo, lei e l’ex attaccante di Chievo e Lazio si sono allontanati per un po’ di tempo. “Ognuno di noi voleva vivere il dolore a modo suo anche se poi abbiamo combattuto assieme” ha detto la showgirl a proposito di Corradi, a cui è legata oramai da 14 anni, dicendo di lui inoltre che a differenza sua lui è “stato bravissimo a sopportarmi nonostante fossi devastata”.

BERNARDO CORRADI E LA RITROVATA SERENITA’ COI FIGLI

Ad ogni modo, dopo l’annuncio che il figlio Giacomo era guarito, la vita di Bernardo Corradi e della compagna Elena Santarelli è ripresa a scorrere normalmente, al di là di alcuni sterili polemiche legate a una presunta sovraesposizione mediatica dei genitori per via della malattia del loro bambino. A dirla tutta, l’ex calciatore toscano originario di Siena non ama molto i riflettori e a differenza della bella Elena è poco attivo sui social network e per questo motivo per trovare alcuni scatti di vita famigliare bisogna spulciare sul profilo della showgirl come quando lo scorso aprile la famiglia Corradi è stata immortalata per il terzo compleanno della figlia Greta oppure quando, pochi giorni fa, con la riapertura dell’anno scolastico, è apparso su Instagram uno scatto dei due che accompagnano i due figli con tanto di zaino. Insomma, al di là di alcune polemiche e dei soliti haters online che come detto negli ultimi tempi hanno trovato comunque il modo di attaccare la sua compagna, bentornata cara normalità.

NUOVO CT DELL’UNDER 16, “RAGAZZI, TORNATE A GIOCARE IN STRADA”

Per quanto riguarda invece il lato professionale della vita di Bernardo Corradi, dopo il ritiro nel 2012 l’ex attaccante è stato prima opinionista sulle reti Mediaset e successivamente è entrato nei ranghi federali rivestendo il ruolo di assistente sulla panchina dell’Under 17 e dal 2019 invece ecco il primo incarico di spessore quale Ct con piene responsabilità della selezione Under 16, selezione con la quale è stato impegnato proprio di recente in un doppio test che i suoi azzurrini hanno dovuto sostenere contro i pari età della Svizzera. Inoltre, in occasione del recente Festival dello Sport 2019, Corradi ha rilasciato una breve intervista parlando della sua nuova esperienza di allenatore della Under 16 e del suo rapporto con le nuove generazioni: “Questa sfida ora mi responsabilizza perché si lavora con ragazzi molto piccoli e puoi incidere sulla loro crescita tecnico-tattica ma non solo” ha detto Corradi, invitando i giovani a tornare a giocare a calcio per strada e non concentrandosi solamente sugli e-games.





