Bernardo Corradi, marito Elena Santarelli e la malattia del figlio Giacomo/ La lotta contro gli haters

Bernardo Corradi è il marito di Elena Santarelli dal 2014, ma la loro storia è iniziata nel 2006: la conduttrice televisiva e l’ex calciatore hanno attraversato tanti momenti di difficoltà insieme, tra cui la malattia del figlio. Al piccolo Giacomo, nato nel 2009, infatti, nel 2017 è stato diagnosticato un tumore al cervello. La guarigione è arrivata soltanto due anni dopo, al culmine di una lotta raccontata passo passo dalla mamma.

La coppia composta da Elena Santarelli e Bernardo Corradi è una delle più affiatate del mondo dello spettacolo. Oltre a Giacomo, i due hanno anche un’altra figlia: Greta Lucia, nata nel 2016. Proprio un anno dopo la sua nascita, quando hanno scoperto della malattia del primogenito, tuttavia, hanno vissuto una crisi. “Ognuno voleva vivere il dolore a modo suo. Poi abbiamo combattuto insieme”, ha dichiarato in passato la conduttrice, ammettendo che in molte occasioni era comprensibilmente irritabile. L’amore, tuttavia, è andato oltre il dolore.

Elena Santarelli ed il marito Bernardo Corradi, a seguito dell’annuncio relativo alla malattia del figlio, hanno dovuto anche portare avanti una lotta contro gli haters. In diverse occasioni, infatti, alla conduttrice sono stati rivolti messaggi terribili, in cui veniva augurato il ritorno del cancro al piccolo Giacomo. Lei non ha potuto fare altro che sfogarsi, chiedendo che al più presto vengano presi provvedimenti nei confronti di coloro che promuovono l’odio da dietro lo schermo.

“Instagram dovrebbe impedire a certe persone di stare sui social. Ho fatto di tutto per segnalarti, di tutto e non aggiungo altro. Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che Schifo di essere umano sei. Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini! Mi tormenti da due anni, lasciaci in Pace!”, questo un appello pubblicato su Instagram soltanto un mese fa. Ora, ad ogni modo, Elena Santarelli e la sua famiglia sembrerebbero avere ritrovato la serenità.

