Bernardo Corradi, marito Elena Santarelli/ “E’ una donna con la D maiuscola”

Bernardo Corradi è il marito di Elena Santarelli ospite de L’intervista, il programma di interviste presentato da Maurizio Costanzo e trasmesso giovedì 19 marzo 2020 in seconda serata su Canale 5. La showgirl è pronta a raccontarsi a cuore aperto tra vita professionale e privata soffermandosi su uno dei momenti più difficili della sua vita: la malattia del figlio Giacomo. Un momento tragico che la stessa showgirl ha ricordato durante un’intervista: “il 30 novembre e’ come se io e mio marito avessimo ricevuto un pugno nello stomaco senza preavviso ,un pugno così forte che ti toglie il respiro e ti gela il corpo all’istante . Una diagnosi che un genitore non vorrebbe mai sentirsi pronunciare dai medici”. Una diagnosi che ha sconvolto la sua vita e quella del campione della Lazio che hanno vissuto anche un piccolo momento di crisi. A rivelarlo è stata proprio la Santarelli che, intervista da il Giornale, ha rivelato: “Ci siamo allontanati per qualche settimana io e Bernardo”. Una crisi passeggera che la coppia ha superato alla grande riscoprendosi più innamorati di prima e più complici di prima.

Bernardo Corradi fiero della sua Elena Santarelli

Classe 1976, Bernardo Corradi è nato il 30 marzo a Siena. Sin da ragazzino dimostra di avere una grandissima propensione per il calcio che lo porta così ad allenarsi a giocare nei primi club a livello agonistico. Una carriera in crescendo, visto che Corradi diventa uno degli attaccanti italiani più importanti giocando in diverse squadra: dall’Udinese alla Reggina, dal Parma al Chievo Verona. Raggiunge la massima fama come attaccante alla Lazio, ma al di là del successo professionale, Corrado nel 2006 incontra per la prima volta la showgirl Elena Santarelli. Tra i due scatta subito la scintilla al punto che otto anni dopo i due dicono di sposarsi il 2 giugno del 2014. Un amore importante da cui nascono due bellissimi figli: Giacomo e Greta Lucia. Tra i due nessuna crisi, se non un piccolo allentamento nel 2017 quando la coppia scopre che il primogenito Giacomo ha un tumore. Una lunga battaglia che il piccolo Giacomo ha vinto e che la mamma ha voluto condividere e raccontare per aiutare tutte quelle famiglie che, in silenzio, vedono i propri figli combattere contro il cancro. Una scelta di cui va fiero lo stesso Bernardo che, recentemente a Domenica In, ha voluto sottolineare con un video in cui ha detto: “sei una donna con la D maiuscola e dovrei dirtelo più spesso, hai trovato il coraggio di aiutare gli altri in un momento di grande difficoltà”.



