Bernardo Corradi, marito Elena Santarelli/ Festeggia a New York 5 anni di matrimonio

Bernardo Corradi, marito di Elena Santarelli padre di Giacomo e Greta Lucia

Tra i suoi ruoli di rilievo, Bernardo Corradi annovera quelli di opinionista, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex attaccante. Ma il titolo che conta più di tutti è quello di padre, seguito a ruota da quello di marito. Bernardo è sposato con Elena Santarelli, dalla quale ha avuto due figli, Giacomo e Greta Lucia. Di Giacomo si è tanto parlato in relazione alla sua malattia, dal momento che il bambino ha combattuto per mesi contro un tumore maligno al cervello. Ora che Jack è finalmente guarito, Bernardo ed Elena sono tornati a sorridere: non c’è goal che tenga, davanti a un successo del genere. Per festeggiare, tutti e tre si sono concessi una bella vacanza a New York, nello stesso posto dove la coppia ha celebrato i suoi primi 5 anni di matrimonio. E’ stato questo il primo desiderio espresso da Giacomo, che ha contribuito a rendere la loro unione più forte che mai. Dopo aver superato una crisi del genere, gli sposini potranno superare qualsiasi cosa.

La carriera calcistica di Bernardo Corradi

Bernardo Corradi ha militato in molte squadre, a partire dal giorno in cui ha inaugurato la sua carriera in serie C. Dopo l’esperienza nel Poggibonsi è passato alla Fidelis Andria, in B, e al Cagliari, in A, il 30 agosto 1999. In seguito è stato venduto all’Inter e poi al Chievo, con cui ha realizzato 12 goal durante la prima stagione. A Verona ha trascorso due anni, prima di passare nuovamente all’Inter e far registrare un’unica presenza. Successivamente ha indossato la maglia biancoceleste della Lazio, distinguendosi per i 20 goal segnati. Dopo un anno a Valencia si è spostato a Parma, che lo ha fatto rimbalzare e tornare in Spagna. Il Valencia l’ha venduto al Manchester City, ma poi il Parma l’ha ripreso (questa volta in prestito). Dopodiché, ha rescisso il contratto con i Citizens e vestito la maglia amaranto della Reggina. Buono il periodo con l’Udinese e quello con il Monza, squadra di Lega Pro Prima Divisione. Altrettanto importante l’esperienza canadese del Montréal Impact.

Bernardo Corradi, opinionista e dirigente

Al 2003 risale il debutto di Bernardo Corradi nella Nazionale italiana. È stato lui a segnare la rete decisiva nella partita contro il Portogallo. Un anno dopo è stato selezionato per l’Europeo ed è sceso in campo contro la Bulgaria. Dal 2015 è opinionista sportivo per i canali Mediaset, ma è anche stato mentore della seconda edizione di Selfie – Le cose cambiano, condotto da Simona Ventura. Nel 2017 è arrivata la nomina ad assistente di Carmine Nunziata sulla panchina della Nazionale italiana Under-17. Nel 2018, invece, ha affiancato Federico Guidi nell’Under-19. Sempre un anno fa è diventato vicecommissario ad interim della Lega di Serie A, dopo il commissariamento da parte del presidente del Coni Giovanni Malagò.



