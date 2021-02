Bernardo Corradi, marito Elena Santarelli/ “Mi lusinga come mamma e donna”

Elena Santarelli ospite del rotocalco televisivo Verissimo da Silvia Toffanin parla anche del rapporto con il marito Bernardo Corradi. “Lui è un maschio alfa, è lo psicologo, è l’altra colonna. E’ un uomo meraviglioso. Stiamo insieme dal 2006. E’ un bel ragazzo, si mantiene bene e poi mi lusinga come madre, moglie, amica e fidanzata” – precisa la conduttrice – “sono un pò tutto per lui, mi ha sempre fatto dei complimenti veri e sinceri per la gestione di Giacomo”. Poi la Santarelli parla del rapporto di coppia: “non abbiamo mai avuto delle crisi da dire vado via di casa, andiamo proprio d’accordo, ma questo non vuol dire che non abbiamo delle discussioni”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Bernardo Corradi, marito di Elena Santarelli: “La nostra storia era un segreto, poi…”

Bernardo Corradi, marito di Elena Santarelli e padre dei suoi figli Giacomo e Greta Lucia, è un’opinionista sportivo ed ex calciatore senese. Attualmente, Corradi ricopre il ruolo di allenatore della nazionale Under-17 italiana, oltre a prendersi cura di altri due ragazzi, Giacomo ‘Jack’ e Greta, componenti della squadra di famiglia. Con loro e con la moglie Elena, Corradi ha dovuto giocare e vincere la partita più difficile della sua vita, quella contro la malattia di Giacomo, a cui nel 2017 è stato diagnosticato un tumore maligno al cervello. Nel 2019 ne sono finalmente usciti, conquistando uno dei trofei più importanti e difficili della loro vita: la guarigione del piccolo. Adesso, lui e la Santarelli si godono questo momento di relativa pace, compatibilmente con i loro rispettivi impegni di lavoro.

Bernardo Corradi sulla dieta di Elena Santarelli

Il lavoro, in realtà, non è l’unica cosa a tenere lontani Bernardo Corradi ed Elena Santarelli. Scherzando, infatti, quest’ultima ha fatto sapere di trovarsi spesso a mangiare da sola, a causa della dieta particolare che segue e che suo marito non è disposto a condividere. Il siparietto è andato in scena diversi giorni fa su Instagram, dove, nelle storie, Elena ha risposto alla domanda di una sua follower interessata a sapere come mai lui non comparisse sul suo profilo. “Le ragazze vogliono sapere perché mangio sempre sola”, ha detto la bionda, rivolgendosi al marito. Risposta: “Perché io vado al ristorante, visto quello che ti mangia”.

Elena Santarelli e lo strano nome in rubrica di Bernardo Corradi

Al di là dell’ironia, Bernardo Corradi ed Elena Santarelli vanno molto d’accordo. Lo si intuisce facilmente dalle dichiarazioni di lei, che l’ha sempre descritto come il padre ideale, “sempre un passo indietro a Jack ma pronto a parare tutto”. La loro storia va avanti da tantissimi anni, anche se non hanno voluto renderla nota da subito: “All’inizio la nostra storia era segreta, non volevo farlo sapere a nessuno”, ha dichiarato lei a marzo, in un’intervista a Maurizio Costanzo. Nella stessa occasione, la showgirl ha raccontato un aneddoto relativo al primo periodo del loro fidanzamento. “Il nome che gli ho dato sul mio telefono è ‘Londra’. Lui viveva in Inghilterra, giocava nel Manchester City e ‘Manchester’ era troppo lungo”, spiega. Da allora, questo nome è rimasto: “Quando è iniziato lo scambio di sms con Bernardo, lui era a Londra per una partita, e quindi l’ho salvato come ‘Londra’. Ancora adesso sul mio telefono esce scritto ‘Londra 1’ e ‘Londra 2’”.



