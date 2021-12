Bernardo Corradi, marito Elena Santarelli/ “Uomo meraviglioso, mi lusinga come madre”

Bernardo Corradi è il marito di Elena Santarelli, la conduttrice televisiva. Un grande amore quello nato tra i due anche se la coppia ad un certo punto della loro vita hanno dovuto affrontare la malattia del figlio Giacomo. Nessuna crisi tra loro neppure quando il cancro si è presentato nella loro vita facendo ammalare il primogenito Corrado. Una battaglia durata due anni, ma da cui il piccolo è uscito trionfatore. Proprio nell’estate del 2019, anno della guarigione di Giacomo, la Santarelli sui social ha scritto un bellissimo messaggio d’amore al marito: “ma che ne sanno gli altri di noi due. Senza te come avrei fatto. Hanno ragione quando ci dicono che ci somigliamo. Coltivate l’amore se potete”.

Che dire: Elena e Bernardo sono innamorati come il primo giorno. Ma qual è il segreto del loro amore? A rivelarlo è l’ex campione di calcio sui social: “noi ricarichiamo le batterie quando siamo distanti un po’ di giorni ( in questo caso 18). Forse è il nostro ingrediente speciale da sempre, così si evita il“rapporto fusionale “ che in molte coppie annulla una sana individualità. Lascio il parere agli esperti”.

Bernardo Corradi e Elena Santarelli: nessuna crisi tra i due

Bernardo Corradi e Elena Santarelli sono innamorati da circa 7 anni. Nel 2014 la conduttrice e lo sportivo hanno pronunciato il lieto si promettendosi amore ‘finché morte non ci separi’. La coppia è sempre stata complice e unita superando tantissimi ostacoli e difficoltà che si presentano nella vita di tutti i giorni. A fare da collante alla loro storia è l’amore; l’amore per la famiglia e per i due figli a cui sono legittimi. Proprio la Santarelli, ospite di Verissimo, parlando del marito Bernardo ha raccontato: “è un uomo meraviglioso, mi lusinga come madre, moglie, amica. Mi ha sempre fatto tanti complimenti anche per la gestione di Giacomo”.

La Santarelli ha poi ricordato quando, nel 2017, hanno diagnosticato il tumore al figlio Giacomo: “in queste situazioni le coppie o si uniscono di più o vanno in crisi. Io e Bernardo non abbiamo mai avuto delle crisi vere e proprie. Non vuol dire che non abbiamo discussioni. Però ci divertiamo, siamo molto complici. Questo non vuol dire che siamo la famiglia perfetta con il labrador e le rose, abbiamo anche noi dei battibecchi”.



