Bernardo De Luca, marito Lorena Bianchetti/ “Diventare papà è un’emozione forte”

Bernardo De Luca, chef e imprenditore nel campo della ristorazione, è l’uomo di cui Lorena Bianchetti si è innamorata qualche anno fa e che ha poi sposato. Uomo riservato, allergico alle telecamere e distante dal mondo dello spettacolo di cui fa parte la moglie, ha rilasciato poche dichiarazioni ai microfoni del settimanale Chi soltanto in occasione della nascita della piccola Estelle. Sia per Lorena Bianchetti che per Bernardo De Luca si tratta della prima figlia e l’emozione è stata davvero grandissima per Bernardo che ha anche assistito al parto. “Diventare papà è un’emozione fortissima, potente (…) Con Estelle è solo istinto, in un attimo ti ritrovi ad essere papà. Siamo stati mano nella mano. A un certo punto Lorena si è girata e mi ha detto ‘Non mi guardare sennò piango’ e io avevo il volto inondato di lacrime”, ha raccontato il marito di Lorena Bianchetti poco dopo la nascita della sua bambina.

BERNARDO DE LUCA E LORENA BIANCHETTI: UN AMORE NATO PER CASO

L’amore tra Bernardo De Luca e Lorena Bianchetti è nato per caso. Bernardo, infatti, è entrato nella vita della conduttrice in un momento particolare. Come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata a Vieni da me, lo ha conosciuto durante una cena organizzata da una sua amica. All’epoca si stava trasferendo a Parigi e durante una visita a Roma per trascorrere del tempo con i genitori, è avvenuto il fatidico incontro. Un colpo di fulmine che ha portato i due a decidere di sposarsi dopo tre mesi. Su Instagram, qualche tempo fa, la Bianchetti ha pubblicato una foto scrivendo una bellissima dedica d’amore. “Berlino…Natale 2014…mentre tutto dietro di noi andava veloce noi li’, fermammo le lancette del nostro tempo per sincronizzarle in modo infinito. Da allora, ogni giorno, ogni istante, i nostri cuori suonano straordinariamente la stessa melodia. Grazie amore mio per quello che sei! Ti risposerei altri miliardi di volte!”, scriveva.

