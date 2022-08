Bernat alla Juventus?/ Calciomercato news, interesse per il terzino sinistro del PSG

Calciomercato news, Juan Bernat alla Juventus per la corsia mancina

In questa sessione di calciomercato estivo mancano ormai pochi giorni prima della conclusione ufficiale delle trattative ma nel tempo che rimane potrebbe ancora concretizzarsi l’arrivo di Juan Bernat alla Juventus. I bianconeri stanno lavorando per sistemare l’organico a disposizione di mister Massimiliano Allegri tra alcune cessioni e la ricerca di un nuovo centrocampista individuato in Leandro Paredes del Paris Saint-Germain.

Tuttavia, da Parigi potrebbe appunto arrivare anche Bernat, terzino sinistro attualmente sotto contratto fino al giugno del 2025. Secondo le indiscrezioni più recenti provenienti dal Corriere dello Sport, per la Vecchia Signora l’acquisto di Bernat sarebbe una soluzione last minute per poter contare su un nuovo esterno mancino in questa stagione appena cominciata e la formula del suo trasferimento dovrebbe essere quella del prestito secco.

Calciomercato news, Bernat alla Juventus dal PSG come Leandro Paredes

Le chances di vedere Bernat alla Juventus entro la fine di questa finestra estiva di calciomercato sembrano dunque al momento abbastanza buone. Il ventinovenne spagnolo ha già raccimolato tre presenze quest’anno ma nella scorsa stagione ha raccolto appena 16 presenze tra campionato e Coppa di Francia. Il passaggio alla Juve potrebbe rappresentare per Bernat un’occasione per rilanciarsi e puntare al Mondiale di novembre.

