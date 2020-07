Bernie Ecclestone papà a 89 anni/ É nato Ace, suo primo figlio maschio

Fiocco azzurro in casa Bernie Ecclestone! L’ex numero uno della Formula 1 ha festeggiato la nascita di Ace, suo primo figlio maschio, nato dall’amore con la moglie Fabiana Flosi, sposata nell’agosto del 2012 dopo il divorzio con Ivy Bamford. Il celebre imprenditore, 89 anni, ha già tre figlie tra i 65 ed i 31 anni – Deborah, Petra e Tamara – nate dalle precedenti unioni. «È nato in appena 25 minuti, sono felice e orgoglioso», le parole di Ecclestone riportate da La Gazzetta dello Sport. Una grande gioia per il manager inglese, finito recentemente nell’occhio del ciclone per alcune dichiarazioni sul razzismo, che hanno innescato una polemica a distanza con Lewis Hamilton.

BERNIE ECCLESTONE PAPÀ A 89 ANNI: É NATO ACE!

Secondo quanto riporta la stampa inglese, il quarto figlio di Bernie Ecclestone è venuto al mondo all’ospedale di Interlaken, in Svizzera, dove il manager si era trasferito con la moglie da qualche mese. Sia Fabiana Flosi che il piccolo Ecclestone sono in buona salute, «è stato un parto tranquillo», riporta la Bild. Appena qualche mese fa, ad aprile per la precisione, Bernie Ecclestone aveva commentato scherzosamente: «Speriamo che impari presto a giocare a backgammon e non sia per niente interessato ad entrare in Formula 1». Ricordiamo che l’ex boss della Formula 1 e la moglie brasiliana si sono conosciuti undici anni fa, durante il Gran Premio del Brasile 2009: i motori sono stati ancora una volta protagonisti nella sua vita, tanto che gli hanno permesso di diventare padre per la quarta volta all’età di 89 anni…

