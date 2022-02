Bernie Madoff, morti sorella e cognato/ Per i 2 anziani trattasi di omicidio-suicidio

La sorella di Bernie Madoff e il cognato, sono stati trovati morti nella loro casa in Florida a seguito di un omicidio-suicidio. Come riferito dal portale Dagospia citando il Daily Beast, le vittime si chiamavano Sondra Wiener e il marito Marvin, e i due avevano rispettivamente 89 e 90 anni. Entrambi sono morti per ferite di arma da fuoco nella loro abitazione di Boynton Beach giovedì pomeriggio scorso, così come confermato dall’ufficio dello sceriffo di Palm Beach,

La notizia del doppio decesso è stata tenuta nascosta fino a domenica, quandole autorità hanno appunto confermato il quadro: «Dopo ulteriori indagini, sembra essere un omicidio/suicidio», ha fatto sapere ancora l’ufficio dello sceriffo. Si tratta di un nuovo ennesimo dramma riguardante la famiglia di Bernie Madoff, quello che è considerato uno dei più grandi truffatori della storia se non il più grande in assoluto. Tramite un grande “schema Ponzi”, riuscì ad assicurarsi ben 65 miliardi di dollari, prima di essere scoperto e condannato a 150 anni di reclusione.

BERNIE MADOFF: LA MORTE IN CARCERE E QUELLA DEI DUE FIGLI

Bernie Madoff è morto l’anno scorso dietro le sbarre, mentre il figlio Mark Madoff, si era ucciso due anni dopo l’arresto del padre. Infine Andrea Madoff, l’altro figlio, era venuto a mancare nel 2014 per colpa del cancro. Secondo quanto riferito dai media, anche la sorella Sondra Wiener sarebbe stata una delle vittime di Madoff, avendo investito milioni di dollari poi persi una volta scoperta la truffa nel 2008.

Il New York Post, a riguardo, spiegava tempo fa come la donna stesse cercando di vendere la sua casa subito dopo la frode, ma non si poteva più permettere le tasse del suo country club, e di fatto era passata in breve tempo da una vita agita ad una disperata. Charles Wiener, figlio di Sondra ed ex dirigente della società Madoff, disse all’epoca che la mamma era stata “vittima” e che era stata “un’esperienza molto dolorosa” per l’intera famiglia.

