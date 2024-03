Berrettini, malore al Miami Open 2024/ Video, mancamento per Matteo nel match contro Murray (oggi 21 marzo)

MALORE PER BERRETTINI AL MIAMI OPEN 2024

Nella notte del Miami Open 2024 ha accusato un lieve malore Matteo Berrettini: il tennista romano è stato una delle vittime del grande caldo di Key Biscaine, e purtroppo non è la prima volta in cui assistiamo a scene di questo tipo. Ci ha fatti spaventare tutti Matteo: nel finale del secondo set, con Andy Murray in vantaggio 5-2 (il primo parziale lo aveva vinto il romano per 6-4), Berrettini si apprestava a servire per il primo punto dell’ottavo gioco quando improvvisamente le gambe gli hanno ceduto.

Diretta Miami Open 2024/ Sonego Evans streaming video tv: esordio per l'azzurro (oggi giovedì 21 marzo)

Si è appoggiato alla racchetta e, visibilmente disorientato, è tornato al suo angolo. Prontamente soccorso, anche dall’arbitro del match scesa a sincerarsi delle sue condizioni, Matteo ha ripreso vigore con qualche barretta energetica; la pausa in sé è durata moto poco, circa quattro minuti, poi si è tornati a giocare. Berrettini ha tenuto il servizio, ma ha poi ceduto il set a Murray che, vincendo il terzo con il risultato di 6-4, ha vinto il match proseguendo al secondo turno del Miami Open 2024.

Diretta Miami Open 2024/ Streaming video tv: un ottimo Darderi è eliminato in tre set (oggi 20 marzo)

IL PRECEDENTE DI CAZAUX

Il nostro Berrettini è eliminato ma comunque prosegue nel suo percorso di ritorno a certi livelli dopo il lungo infortunio. Per quanto riguarda il malore, come detto non è la prima volta: le altissime temperature di certe location (a volte agli Australian Open si sono anche superati i 40 gradi) impongono grande attenzione nel tenersi idratati e “freschi” il più possibile, ma non sempre gli stratagemmi (per esempio l’asciugamano bagnato intorno al collo, utilizzato ad ogni cambio di campo) funzionano alla perfezione.

Solo due giorni fa era andata leggermente peggio ad Arthur Cazaux che, curiosamente, era stato battuto proprio da Berrettini nel recente Challenger di Phoenix e che a Melbourne aveva fatto fuori Holger Rune. Il francese addirittura era uscito dal campo in sedia a rotelle ed era stato portato in ospedale per accertamenti; prontamente rilasciato, aveva tranquillizzato tutti parlando di un episodio che più che altro gli aveva messo paura. Anche per Berrettini, tutto sommato, si è trattato di un colpo di calore; il Miami Open 2024 procede senza di lui, noi siamo contenti che Matteo stia bene.

Konstantin Koltsov, il fidanzato di Aryna Sabalenka si è suicidato/ Si sarebbe buttato da un balcone