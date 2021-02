Bersani “Conte? Lezione di stile e serietà”/ Sui social increduli “Ma sei serio?”

Tra le varie reazioni alle dichiarazioni di Giuseppe Conte spiccano quelle di Pier Luigi Bersani, che non a caso sono diventate virali sui social. «Da @GiuseppeConteIT una bella lezione di stile e di serietà. #Conte», ha twittato il fondatore di Articolo 1. Queste parole hanno scatenato diverse reazioni tra gli utenti, molti dei quali non le hanno condivise, anche per la modalità in cui si è tenuta la conferenza stampa, che ha causato un assembramento di giornalisti fuori Palazzo Chigi per il quale non sono mancate le polemiche. «È serio?», gli ha chiesto allora un utente. «…altri tempi quelli dello smacchiatore … ora Bersani non fai nemmeno più ridere», ha scritto un altro. C’è chi invita Pier Luigi Bersani ad una riflessione: «Lei pensa che è serio il comportamento di Conte (e Casalino) con i media in quest’ultimo anno? Compresa l’organizzazione di questa conferenza con consueto ritardo?».

BERSANI IN DIFESA DI CONTE MA…

Pier Luigi Bersani negli ultimi giorni è stato molto critico nei confronti di Matteo Renzi, a cui ha riservato un attacco a Otto e mezzo su La7 con un’altra espressione che ha fatto discutere. «In questo momento smuovere una crisi, significa far venir giù una frana. Chi vuole fare i conti con Conte deve aspettare un attimo. Deve trattenere l’orgasmo!». Parole evidentemente cadute nel vuoto, considerando quanto accaduto. E infatti nelle ultime ore è rimasto in silenzio, salvo poi intervenire su Twitter per fare i complimenti al premier dimissionario per le parole che ha usato nella conferenza stampa con cui ha commentato le consultazioni in corso del premier incaricato Mario Draghi. L’esponente di Liberi e Uguali ha fatto discutere, dunque, nelle ultime ore sui social tanto quanto Nicola Zingaretti. Il segretario del Partito democratico ha infatti twittato: «Grazie al Presidente @GiuseppeConteIT. Un discorso di grande responsabilità e lungimiranza».

Da @GiuseppeConteIT una bella lezione di stile e di serietà. #Conte — Pier Luigi Bersani (@pbersani) February 4, 2021





