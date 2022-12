Bert Trautmann, chi è il portiere della storia vera di The keeeper/ Il ‘dono’ scoperto in prigione

Storia vera The keeeper, chi è Bert Trautmann? Il soldato tedesco diventato portiere leggendario del Manchester City

Nel film biografico The Keeper la storia vera alla quale si sono ispirati è quella Bert Trautmann ha ispirato, un prodotto anglo-tedesco co-scritto e diretto da Marcus H. Rosenmüller. La pellicola racconta appunto la carriera e la storia del giocatore tedesco Bert Trautmann, interpretato nel film da David Kross. Ma chi è stato Bernhard Carl “Bert” Trautmann nella vita reale? Innanzitutto sappiamo che è stato un paracadutista della Luftwaffe durante la seconda guerra mondiale. Come soldato tedesco si ritrovò a combattere sul fronte orientale per almeno un triennio, raggiungendo il grado di Feldwebel e ottenendo la bellezza di cinque medaglie, tra le quali una Croce di Ferro di prima classe.

The keeper La leggenda di un portiere/ Su Rai 1 il film con Freya Mavor

Successivamente Bert dovette trasferirsi sul fronte ovest, dove nel 1944 finì nelle mani degli inglesi. Trautmann fu uno dei novanta uomini a salvarsi; non evitò però la prigionia ad Ashton-in-Makerfield nel Lancashire. Durante la sua permanenza in carcere, Trautmann scoprì le sue doti innate di portiere. Ed una volta uscito di prigione, diventò l’estremo difensore della squadra locale del St. Helens Town.

Kickboxer: Retaliation/ Su Italia 1 il film con Mike Tyson e Jean-Claude Van Damme

Bert Trautmann, dalla prigione al campo: l’inizio di una nuova vita, lo scetticismo dei tifosi per cui poi è diventato idolo

Dopo aver mosso i primi passi nelle serie minori col St Helens Town, nell’autunno del 1949 Trautmann venne ingaggiato dal Manchester City, in prima divisione, per rimpiazzare la stella dei Citezens Frank Swift. Tuttavia la tifoseria si oppose alla sua assunzione, questo per il suo passato nell’aviazione tedesca. La società riuscì a reggere le pressioni, ma per il portiere non fu un periodo facile. Tuttavia Bert Trautmann conquistò la loro fiducia sul campo e con un atteggiamento fiero e battagliero.

I 4 figli di Katie Elder/ Su Rete 4 il film con John Wayne e Dean Martin

Basti pensare che durante una partita contro il Birmingham City, in uno scontro di gioco con Peter Murphy si dislocò 5 vertebre del collo, ma ciononostante continuò a giocare, trascinando i suoi alla vittoria. Con la maglia del City totalizzò in totale 545 presenze e quando diede l’addio al calcio fu salutato da sessantamila persone allo stadio. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Trautmann iniziò la carriera di allenatore, guidando diversi club sia nel campionato inglese che in quello tedesco. Ha poi allenato in Asia ed in Africa alcune nazionali minori, misurandosi in nuove esperienze professionali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA