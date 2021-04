Bertolaso: “Lombardia può fare anche senza di me”/ “Presto potrò dedicarmi ad altro”

Ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, Guido Bertolaso, consulente straordinario per l’attuazione e il coordinamento del piano vaccino anti Covid della Regione Lombardia, ha lasciato intendere che il suo compito potrebbe essere vicino alla conclusione: “Arriviamo a 100.000 vaccini il 29 di aprile, li superiamo il 30 aprile, arriveremo a quota 110mila. Abbiamo una macchina da guerra che è in grado di fare 140mila vaccinazioni al giorno, se ci saranno i vaccini che ci deve dare l’Europa e che il generale Figliuolo distribuisce a tutti. La macchina ormai è organizzata, la locomotiva è in corsa, la Lombardia anche in questo ambito sta facendo da apripista, quindi Bertolaso ad un certo punto non serve più. E’ servito forse all’inizio per dare una mano, per motivare, per riorganizzare la macchina, ma la Lombardia e assolutamente in grado di fare da sola nel corso dei prossimi mesi e Bertolaso finalmente potrà anche dedicarsi ad altro“. Che si tratti della candidatura a sindaco di Roma?

GUIDO BERTOLASO A QUARTA REPUBBLICA

Nel corso del suo intervento a Quarta Repubblica, Guido Bertolaso ha fatto anche il confronto tra il governo Conte e il governo Draghi: “Con il governo Draghi è cambiato tutto: stiamo vaccinando in maniera straordinaria in tutta Italia, in Lombardia anche stiamo facendo numeri incredibili nonostante siamo partiti azzoppati per il problema informatico che tutti sanno. Oggi abbiamo fatto più di 80mila vaccinazioni nell’arco di 12 ore, nell’ultima settimana abbiamo vaccinato praticamente mezzo milione di cittadini della Lombardia. Stiamo facendo un lavoro straordinario ma lo stiamo facendo insieme al generale Figliuolo, alla sua struttura e a Fabrizio Curcio, non è che stiamo andando per la nostra strada“. Bertolaso ha poi riservato una stoccata:”Non facciamo come altre regioni che fanno scegliere i vaccini: non siamo al mercato dell’auto, non stiamo scegliendo un orologio, qui tutti i vaccini sono uguali, quello che capita capita come si dice in gergo. L’esempio migliore lo ha dato il presidente Draghi che con la sua consorte si è vaccinato con AstraZeneca, che è un vaccino assolutamente efficace e tutto sommato sicuro come tutti gli altri vaccini“. Clicca qui per il video di Bertolaso a Quarta Repubblica!

