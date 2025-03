Si chiama Besa, una delle finaliste del San Marino Song Contest, l’evento musicale di San Marino chiamato a scegliere il rappresentante per la Repubblica di San Marino per l’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest in programma a Basilea, Svizzera. La cantante albanese è riuscita a conquistare uno dei posti disponibili per la finale ed ora è pronta a giocarsi la vittoria con la canzone “Tiki tiki”. A votare la performance dei finalisti del San Marino Song Contest una giuria così composta: Federica Gentile, Ema Stokholma, Luca De Gennaro, Marco Andrea Ettorre e Roberto Sergio. Attenzione, durante la lunga serata di musica saranno assegnati diversi premi tra cui anche il Premio della Critica deciso da una giuria di giornalisti. Tra questi ci sono: Stefano Mannucci de Il Fatto Quotidiano, Angela Calvini de L’Avvenire, Antonella Nesi di AdnKronos, Carmen Guadalaxara de Il Tempo e Valerio Baroncini, vicedirettore Il Resto del Carlino.

Ma chi è Besa, finalista di San Marino Song Contest? Classe 1986, Besa Kokëdhima è nata il 29 maggio a Fier, la città di Ermal Meta in Albania. Sin da bambina però ha vissuto a Tirana dove ha cominciato ad appassionarsi al mondo della musica iniziano a studiare piano e canto.

Besa dall’Albania all’Eurovision Song Contest 2024 con la canzone Tiki Tiki

Besa pur di inseguire il suo sogno di lavorare nel mondo della musica ha lasciato l’Albania con direzione Regno Unito anche se la sua carriera artistica è iniziata quando è tornata a casa. La partecipazione al festival Mikrofoni i Artë in Albania la fa conoscere al pubblico e poco dopo entra nel gruppo Produkt28 riscuotendo un buon successo in patria. Con l’uscita del primo album comincia a farsi conoscere ed apprezzare partecipando a diversi concorsi e festival dell’Albania e della Macedonia del Nord con un solo grande obiettivo: partecipare all’Eurovision Song Contest.

Nel 2023 con il brano Zemrën n’dorë partecipa al Festivali i Këngës senza però riuscire a vincere, ma il pubblico la sceglie come rappresentante dell’Albania per l’Eurovision Song Contest 2024 tenutosi a Malmo dove gareggia con il brano “Titan” tradotto per l’occasione in inglese. “Quando abbiamo fatto Titan si trattava più di trovare quella forza per venire al di sopra di tutto, quando ti senti potenziato, più forte e come padrone del tuo destino. Questo è stato il progresso della canzone” raccontò la cantante poco prima di partecipare all’evento musicale.

