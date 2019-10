Besate, pullman con bambini fuori strada/ Incidente Milano: dichiarata maxi emergenza

Un pullman con molti bambini a bordo è uscito fuori strada a Besate (Milano), lungo la statale 527. È stata dichiarata una maxi emergenza, ma non per la gravità dell’incidente, bensì per il grande numero dei ragazzini coinvolti. I bambini sarebbero almeno una trentina: stavano tornando a casa da scuola. Sembra comunque che i bambini siano tutti in buone condizioni, secondo quanto riferito dagli operatori del 118. Stando alle primissime informazioni, ci sarebbero dei feriti, ma nessuno dei bambini sarebbe ferito gravemente. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbero già riusciti a telefonare a casa, per rassicurare i familiari sulle loro condizioni. L’incidente, come riportato da Il Giorno, è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio, poco dopo le 15.30. L’Azienda regionale per l’emergenza urgenza ha inviato sul posto ambulanze. Sul posto sono intervenuti per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica gli agenti della Polizia locale e carabinieri.

INCIDENTE A BESATE: PULLMAN CON BAMBINI FUORI STRADA

Sono ancora poche le informazioni sull’incidente di Besate. Inizialmente si è detto che il pullman che avrebbe avuto a bordo almeno una trentina di bambini si sarebbe ribaltato, ma invece è finito fuori strada. Repubblica riferisce invece che sette persone sono state portate in codice verde in ospedali della zona. Per permettere le operazioni di soccorso il traffico è stato temporaneamente bloccato. Nella giornata di ieri a Roma un bus è invece finito contro un albero provocando il ferimento di numerose persone, di 9 in maniera grave. L’autista è stato iscritto nel registro degli indagati per lesioni dalla Procura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA