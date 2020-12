Best FIFA Awards 2020/ Diretta streaming video: Messi e Cr7 tra i miglior giocatori

Si accenderà oggi, giovedi 17 dicembre 2020 la cerimonia dei Best FIFA Awards 2020, evento in programma alle ore 19.00 alla sede di Zurigo della massima federazione internazionale, che riunirà (sia pure solo virtualmente, dato che l’evento sarà esclusivamente online, date le stringenti politiche di sicurezza), tutte le grandi stelle del calcio. A chiusura di una stagione calcistica certo molto complicata per lo scoppio della pandemia e dove non è stato assegnato neppure il Pallone d’oro, il Best FIFA Awards 2020 sarà senza dubbio il premio più ambito a livello individuale, e siamo veramente impazienti di scoprire a chi verrà assegnato. In ogni caso i candidati sono tutti nomi di grandissimo prestigio: da Cristiano Ronaldo a Messi, fino a Jurgen Klopp e a Manuel Neuer, non mancherà davvero nessuno questa sera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA CERIMONIA DEI BEST FIFA AWARDS 2020

Ricordiamo a tuti gli appassionati che la cerimonia dei Best FIFA Award 2020 sarà solo evento online e sarà possibile seguirlo in diretta streaming video sulla pagina ufficiale della FIFA come pure sulla pagina ufficiale della federazione su YouTube. Sicuramente anche le principali tv sportive seguiranno le fasi salienti dell’evento in diretta tv.

DIRETTA BEST FIFA AWARDS 2020: L’EVENTO

Nella trepidante attesa di dare il via alla diretta dei Best FIFA Awards 2020, cerimonia che occorrerà solo questa sera a Zurigo, pure ci pare importante dare qualche indicazione preziosa per seguire al meglio l’evento online. La FIFA nei giorni scorsi ha infatti ufficializzato i tre finalisti per ognuna delle sette categorie di premiazione: si va dunque dal miglior calciatore, dove a contendersi il trofeo sono Cristiano Ronaldo, Leo Messi e Robert Lewandowski, alla miglior calciatrice, dove sono in lizza Lucy Bronze, Pernille Harder e Wendle Renard. Pure i Best FIFA Awards premieranno il miglior portiere di calcio maschile e femminile, come pure i migliori allenatori: categoria extra il Premio FIFA Puskas, dedicato al miglior gol della stagione 2019-20 e dove sono in lizza De Arrascaeta (in Ceara-Flamengo), Son Heung min (in Tottenham-Burnley) e Luis Suarez (in Barcellona-Maiorca). Possiamo aggiungere che l’intera cerimonia vedrà a Zurigo anche quattro FIFA Legends come Hope Powell, Christie Pearce Rampone, Gilberto Silva e Pablo Aimar.

