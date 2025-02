BESTEMMIA LAUTARO MARTINEZ: VERSO IL PATTEGGIAMENTO?

Prosegue la vicenda legata alla presunta bestemmia di Lautaro Martinez, il caso è ormai noto: al termine di Juventus Inter, partita di campionato vinta 1-0 dai bianconeri grazie al gol di Francisco Conceiçao, il Toro sarebbe stato pizzicato nell’utilizzare espressioni blasfeme che, qualora venissero comprovate, porterebbero alla squalifica come prevede il regolamento. Forse non è un caso che il polverone monti proprio nella settimana che conduce a Napoli Inter, ma proponiamo quello che sappiamo senza addentrarci in dietrologie: nei giorni scorsi la Lega Serie A, su richiesta del procuratore Chiné, ha consegnato le immagini relative alla citata Juventus Inter, nel tentativo di individuare la presunta bestemmia di Lautaro Martinez o verificarne l’assenza.

Bestemmia Lautaro, rischia squalifica ma Napoli Inter non a rischio/ Indagine FIGC: il mistero dell'audio

Come viene riportato oggi da Sportmediaset, la strada potrebbe essere anche quella del patteggiamento: l’articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva sancisce infatti che in caso di bestemmia ci sarebbe un minimo di una giornata di squalifica, ma Lautaro Martinez potrebbe appunto decidere di patteggiare e, in quel caso, la questione potrebbe essere chiusa con una semplice multa e l’attaccante argentino non dovrebbe scontare alcun turno di sospensione, rimanendo così a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima partita dei nerazzurri che, in ogni caso, non sarebbe comunque quella contro il Napoli al Diego Armando Maradona.

Lautaro Martinez squalifica possibile con la prova tv/ Bestemmie dopo la sconfitta! (17 febbraio 2025)

BESTEMMIA LAUTARO MARTINEZ: LE POLEMICHE E LA VERSIONE DEL TORO

Infatti, si è già specificato che la presunta bestemmia di Lautaro Martinez in Juventus Inter non avrebbe comunque portato alla squalifica nella partita di Napoli, perché non ci sarebbe stato il tempo tecnico e materiale perché il Giudice Sportivo potesse includere il provvedimento nel comunicato ufficiale; a dire il vero, la vicenda si sta protraendo forse in maniera eccessiva. Lautaro Martinez, dal canto suo, dopo il gol decisivo realizzato al Genoa si è mostrato decisamente contrariato per le accuse che gli sono state mosse, difendendo con fervore la sua posizione di non aver mai proferito alcuna espressione blasfema.

Lautaro Martinez: "Cresciuto in una famiglia povera"/ "A volte non sapevo dove avrei dormito la notte"

Da Napoli e non solo però montano le polemiche, basta fare un giro sui social network per verificare come l’”accusa” riguardi il fatto che Lautaro Martinez abbia portato tre punti all’Inter in una partita che non avrebbe dovuto giocare (perché appunto sarebbe dovuto essere squalificato già contro il Genoa), e questo episodio si è andato a sommare a quello della mancata ammonizione di Henrikh Mkhitaryan che era diffidato, questo sì un errore dell’arbitro perché il fallo tattico a fermare una ripartenza aperta viene sanzionato automaticamente con un cartellino giallo. Ora vedremo se la Procura scoverà dagli audio di Inter Juventus la bestemmia di Lauraro Martinez oppure no, così da mettere il punto fine alla vicenda.