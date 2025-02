Scoppia il bestemmia gate in Serie A e a rischiare è Lautaro Martinez, che ora rischia una squalifica. La procura della Figc ha acquisito audio e video della partita Juventus Inter per capire se l’attaccante nerazzurro abbia bestemmiato dopo la sconfitta o se invece si tratti di uno sfogo edulcorato. Nel primo caso, si configurerebbe un illecito per il quale andrebbe sanzionato.

Lautaro Martinez squalifica possibile con la prova tv/ Bestemmie dopo la sconfitta! (17 febbraio 2025)

La notizia dell’indagine sulla bestemmia di Lautaro è emersa oggi, ma risale a ieri l’invio da parte della Lega del massimo campionato italiano del materiale all’ufficio della procura federale.

BESTEMMIA LAUTARO? IL GIALLO DELL’AUDIO

Stando a quanto riportato da Repubblica, si tratta di decine di ore di materiale audiovisivo, ma bisognerà soffermarsi sullo spezzone del filmato in cui Lautaro impreca per verificare appunto se ha bestemmiato o meno. Bisogna anche chiarire se sia stato fornito un audio sufficientemente chiaro per stabilire con certezza cosa abbia detto Lautaro Martinez, in particolare quella sia la prima lettera della seconda parola pronunciata, nello specifico se “zio” o “dio“.

Lautaro Martinez: "Cresciuto in una famiglia povera"/ "A volte non sapevo dove avrei dormito la notte"

Un particolare di non poco conto visto che, come riportato da Virgilio, sono giorni che si sta cercando il file audio, ma finora non è stato trovato. Lo stesso sito segnala che è disponibile una versione video che però è coperta dalla musica, mentre l’originale dovrebbe averlo Dazn, che ha l’esclusiva sulla messa in onda delle partite.

COSA RISCHIA PER LA PRESUNTA BESTEMMIA

Se emergesse che Lautaro Martinez effettivamente abbia bestemmiato, allora bisognerebbe poi valutare quanto sarebbe grave tale violazione. Infatti, l’attaccante dell’Inter potrebbe essere punito con un’ammenda o una squalifica di una giornata. Ma i tifosi nerazzurri preoccupati in vista del big match con il Napoli non hanno nulla da temere, perché il calciatore argentino non rischia di saltarla, anche se la procura Figc chiudesse rapidamente l’indagine.

Chi è Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez/ Lei: “Mi ha conquistata con la sua sicurezza…”

Infatti, a differenza di quanto accade quando interviene il giudice sportivo, in questo caso comunque bisogna dare spazio alla difesa e poi eventualmente il procedimento passa al tribunale federale, quindi non si profilano tempi brevi per il capitano dell’Inter. Ad esempio, Lautaro potrebbe saltare la partita col Monza.

Quest’ultimo dal canto suo si è sempre professato credente e già dopo la vittoria dell’Inter con il Genoa si è difeso in tv, dichiarando di non aver mai bestemmiato e di essere infastidito da tali accuse. Ma anche il club aveva smentito la bestemmia dopo la partita con la Juventus.