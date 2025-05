In un asilo di Trento, un bambino di appena due anni ha ripetuto una bestemmia davanti agli educatori lasciando tutti di sasso ma anche facendo emergere domande più profonde e urgenti in quanto non si è trattato di un episodio isolato ma della punta di un iceberg digitale che affonda le sue radici in un universo mediatico apparentemente pensato “a misura di bambino” e che invece si rivela sempre più permeabile a linguaggi tossici, contenuti disturbanti e scenari educativi inadeguati.

Da YouTube Kids – ritenuto da molti genitori uno spazio sicuro – ai meme deformi e surreali noti come brainrot – generati da intelligenze artificiali che imitano le logiche dell’umorismo virale e le deformano in modo inquietante – i più piccoli si trovano ogni giorno a interagire con materiali volgari e destabilizzanti, spesso presentati da pupazzi colorati o personaggi animati che imitano cartoni noti, con ritmi orecchiabili e formule linguistiche che li rendono ancora più attraenti.

Secondo Roberta Bommassar – presidente dell’Ordine degli Psicologi di Trento – i bambini molto piccoli non capiscono il senso delle parole che pronunciano, ma ne assorbono il ritmo, la musicalità e soprattutto la reazione provocata negli adulti e questo meccanismo li porta a trasformare anche una bestemmia in un gioco, in una provocazione, in una formula da ripetere per attirare l’attenzione o testare i limiti dell’ambiente che li circonda; il problema, però, è reso ancora più pericoloso dall’incapacità degli algoritmi di distinguere tra reale e surreale tra satira opinabile e linguaggio inaccettabile.

I filtri automatici basati sul machine learning (che dovrebbero teoricamente proteggere le piattaforme destinate ai minori) falliscono sistematicamente quando si trovano davanti a contenuti che sfuggono ai parametri tradizionali di classificazione, lasciando passare con facilità video dove animali parlanti e pupazzi glitterati intonano bestemmie e insulti come fossero filastrocche.

Nemmeno l’analisi approfondita, né la scansione degli audio, sembrano bastare di fronte alla natura volutamente assurda dei brainrot meme, che riescono a eludere i controlli proprio grazie al loro essere fuori da ogni schema – troppo stupidi per sembrare pericolosi, troppo rapidi per essere intercettati in tempo da un adulto – tutto ciò è la dimostrazione che nessun algoritmo, per quanto sofisticato o aggiornato, potrà mai sostituire il filtro del giudizio umano, della presenza consapevole di un adulto accanto al bambino.

Bambini e bestemmie: dal digitale alla realtà quotidiana, un fenomeno sempre più precoce

Oggi la questione delle bestemmie tra i più piccoli non è più solo tecnologica, ma diventa profondamente educativa e culturale, perché i bambini assorbono ogni segnale che li circonda anche quando non sono ancora in grado di comprenderlo razionalmente o di decodificarne il contenuto e tendono a interiorizzare linguaggi e comportamenti come se fossero parte integrante della realtà che imparano a esplorare.

Così, le bestemmie o l’insulto sentito per caso – magari da un video “safe for kids” su YouTube – diventa un suono familiare, una parola da sperimentare e da ripetere per osservarne gli effetti ma il rischio – secondo gli esperti – è una precoce normalizzazione della volgarità, che si insinua nel linguaggio quotidiano e che diventa difficile da sradicare col passare del tempo.

Fenomeni come l’Elsagate – che qualche anno fa aveva portato sotto i riflettori contenuti violenti e disturbanti con protagonisti i personaggi Disney – oggi sembrano quasi ingenui se confrontati con la precisione ambigua e controversa dell’intelligenza artificiale che non si limita più a diffondere video ma li crea autonomamente combinando immagini, testi e suoni per generare prodotti nuovi, inquietanti e difficili da intercettare.

In questo scenario, le contromisure suggerite dalle big tech appaiono del tutto inadeguate: Google – ad esempio – consiglia ai genitori di attivare solo i contenuti “approvati manualmente” ma questo richiede un impegno costante che molte famiglie non riescono a garantire anche perché spesso si tende a fidarsi ciecamente di piattaforme che promettono sicurezza senza poterla assicurare davvero.

Gli psicologi raccomandano invece risposte calibrate all’età: nei bambini sotto i tre anni, ignorare le prime bestemmie può impedire che diventino uno strumento per attirare attenzione, dai quattro anni in su, è invece fondamentale spiegare con calma e fermezza che alcune parole possono ferire, che il linguaggio ha un potere e che ogni parola porta con sé delle conseguenze senza però trasformare la questione in un tabù, perché il proibito – si sa – ha sempre un’attrazione ancora maggiore.