Betsy Arakawa e l’amore con Gene Hackman

Nelle scorse ore sono stati ritrovati morti nella loro casa di Santa Fe Gene Hackman e la seconda moglie Betsy Arakawa, con la quale ha condiviso una lunga fetta di vita, dopo che i due si sono sposati nel 1991. In precedenza Gene Hackman era stato sposato con Fay Maltese per circa trent’anni, dal 1956 al 1986, dalla quale ha avuto anche i tre figli e che è venuta a mancare nel 2017. Stando a quanto ricostruito dal New York Times, l’attore aveva incontrato la sua futura sposa in una palestra in California, dove Arakawa lavorava part-time mentre mandava avanti una carriera nella musica classica da pianista.

In una intervista degli ultimi anni raccontò come nacque la sua decisione di dire addio al mondo dello spettacolo, dopo essere confrontato anche con la moglie Betsy Arakawa: “La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato in realtà uno stress test a cui mi sono sottoposto a New York. Il medico mi ha detto che il mio cuore non era nelle condizioni adatte per sottoporlo a stress”.

Chi era Betsy Arakawa, matrigna dei tre figli

Nel corso della sua vita vissuta al fianco di Gene Hackman, Betsy Arakawa aveva avuto la possibilità di crescere i tre figli dell’attore due volte premio oscar, visto che dopo la separazione dalla prima moglie Fay Maltese, l’artista si è ritrovato a fare la spola tra le due donne per vedere crescere i figli.

Nel corso di una intervista concessa nel 1985, Gene Hackman rivelò: “Non ho lasciato mia moglie nella vita reale per una donna più giovane. Ci siamo semplicemente allontanati. Ci siamo persi di vista. Quando lavori in questo settore, il matrimonio richiede molto lavoro e amore” aveva detto l’attore riguardo al primo matrimonio giunto al capolinea con Fay Maltese prima delle seconde nozze.

