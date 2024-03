Betta Lemma choc: “Vittima di una forte depressione e abuso di potere”/ “Amo i Ricchi e Poveri e BigMama”

Betta Lemme confessione scioccante: “Sono stata vittima di depressione e abuso di potere”

Era il 2017 quando il singolo Bambola di Betta Lemme, brano cantato in tre lingue diverse, ha dominato le classifiche di tutto il mondo facendo nascere una nuova stella del pop. La parabola dell’artista, però, si è arenata dopo poco e la giovane è finita nell’obblio. Adesso dopo anni di silenzio, Elisabetta Lemme, canadese di origine italiana, è tornata sulle scene con un nuovo album dal titolo Dance Til Forever ed ha concesso una lunga intervista a Vanity Fair dove si è sbilanciata sulla sua carriera e sulla sua vita privata, Bette Lemme ha confessato di aver sofferto di depressione e di essere stata vittima di abusi di potere.

CHI SONO ANGELA E ITALO MAMMONE, GENITORI BIGMAMA/ “Hanno lottato con me contro il cancro…”

Nel dettaglio, durante l’intervista Betta Lemme ha confessato a cuore aperto: “La musica mi ha trattenuta su questa Terra, non per essere drammatica ma è la verità. Mentre scrivevo Dance Til Forever stavo vivendo un periodo di forte depressione: avevo appena perso mia nonna e nella mia vita personale e lavorativa c’erano svariate dinamiche di abusi di potere. Ero devastata e triste. Un giorno ho deciso di lavorare alla canzone con due miei amici, senza aspettative e… mi sono sentita nuovamente me stessa. La mia musica mi ha aiutata, spero possa aiutare anche solo un’altra persona e avrò fatto il mio dovere!”.

MARIA LODOVICA LAZZERINI, FIDANZATA BIGMAMA/ “Sono fiera di ciò che sei…”

Betta Lemme rivela entusiasta: “Vorrei collaborare con artisti italiani”

Adesso che il brutto periodo se lo sta lasciando alle spalle ed è tornata con un nuovo album, Betta Lemme ha le idee chiare sul futuro. Durante l’intervista ha confessato di essere una fan del Festival di Sanremo ed ha speso parole di elogio e complimenti per molti degli artisti in gara. Ama la canzone dei Ricchi e Poveri Ma non tutta la vita e l’energia di Angela Brambati ed ha apprezzato molto la cover di Italiano Vero di Ghali. E sul rapper italo-tunisino ha aggiunto di aver apprezzato molto il coraggio con cui ha chiesto un cessate il fuoco su Gaza dal palco dell’Ariston.

BigMama: la fidanzata Maria Lodovica Lazzerini e il bullismo/ "Ho subito violenze fisiche e psicologiche"

Infine, Betta Lemme ha parlato anche di possibili collaborazioni future con artisti italiani e con chi sogna un featuring: “Solo una? Non riesco a scegliere! Mina, Anna Oxa, Big Mama, Madame. Finalmente sono in una posizione lavorativa che mi consente di collaborare, non vedo l’ora”. Mentre tra le sue muse oltre a Mina ci sono anche Mia Martini, Loredana Bertè, Patty Pravo, Gianna Nannini, Anna Oxa e Ornella Vanoni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA