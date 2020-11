Bettarini, battute volgari a Tommaso Zorzi/ “A chi lo hai promesso vecchia cagna?”

È nella Casa del Grande Fratello Vip da meno di 24 ore eppure Stefano Bettarini sta già facendo discutere il popolo del web. Che sia uno schietto e senza peli sulla lingua è cosa nota a tutti e anche apprezzata, un po’ meno lo sono state però le battute fatte sin da subito nei confronti di Tommaso Zorzi. Un modo di scherzare con lui, certo, ma con parole che, a quanto pare, hanno messo in imbarazzo anche lo stesso influencer. Quali sono state queste battute? Cose come: “Ti ci vuole un po’ di bastone e carota cara”, per poi incalzare con: “So che qualcuno ti aspetta fuori, eh? A chi lo hai promesso…. sei una vecchia cagna”. Battute che il web ha ritenuto volgari ed eccessive e, dunque, ben poco divertenti. Zorzi, d’altronde, ha tenuto il gioco ma è parso spesso imbarazzato da Betta.

Battute eccessive di Bettarini su Tommaso Zorzi? Il web attacca

Come dicevamo, le parole di Stefano Bettarini non hanno incontrato il favore neppure del popolo del web. Su Twitter, come su Instagram, molti si sono scagliati contro di lui. Ecco che allora si leggono comemnti come: “Non so ma credo che Bettarini sia partito non male ma malissimo. Battute volgarissime dai siamo in attesa che lo sbattano fuori prestissimo”, e ancora “Bettarini eccede un po’ con le battute spinte su Tommy”. Qualcun altro ha invece scritto: “Zorzi è un signore che riesce a rispondere anche a tono, si vede che ha la pelle dura, io al suo posto mi sarei veramente incazzata, come si permette Bettarini”. Insomma, l’avventura di Bettarini al Grande Fratello Vip 2020 non parte proprio col piede giusto.



