Bettina Castioni è il marito di Jerry Calà ed i due sono molto legati

Bettina Castioni è la seconda moglie dell’attore Jerry Calà, uno dei protagonisti della trasmissione Ciao Maschio, programma che vede la conduzione di Nunzia De Girolamo e che andrà in onda sabato 27 Settembre 2025. L’uomo parlerà di alcuni aneddoti relativi alla sua vita e non potranno mancare dettagli proprio su Bettina Castioni.

Bettina Castioni è la seconda moglie di Jerry Calà e quella che viene riconosciuta come la donna della sua vita. Jerry ha conosciuto Bettina circa un anno dopo la fine del suo matrimonio con Mara Venier ed i due sono molto legati; Bettina nasce a Brescia nel 1959 ma cresce invece nella città di Verona. La donna non è legata al mondo dello spettacolo.

Negli anni Jerry Calà e Bettina hanno vissuto nella riservatezza ed i due sono molto uniti. Si conobbero nel 2001 e – nonostante una differenza di età di 17 anni – subito scattò il colpo di fulmine tra i due ed un ruolo chiave nella loro unione lo ebbe Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier che indagò per il ‘patrigno’ e individuò Bettina come una brava ragazza.

Jerry Calà e Bettina Castioni, una costante: sempre lontana dai riflettori

Dopo solo un anno dalla loro conoscenza Jerry Calà e Bettina Castioni hanno visto le loro vite unite in matrimonio con l’uomo che ha fatto una richiesta di matrimonio durante un suo show. L’uomo ha raccontato cosi un’interessante intervista ed ha parlato di quel che riguarda la loro storia:

“Ho visto Bettina la prima volta e mi sono detto che sarebbe stata la madre dei miei figli, allora ho chiesto in quel momento ad Elisabetta di informarsi ed anche lei mi disse che era una brava ragazza”. Parole chiare e i due si sono cosi sposati nel 2002 e poco dopo hanno avuto il loro primo e unico figlio, Johnny.

Per quel che riguarda la sua vita privata Bettina è stata molto abile a tenerla lontano dai riflettori, di lei sappiamo solo che è un’imprenditrice ma non sappiamo in quale campo. Per quel che riguarda i social la donna non ha account social e sappiamo di lei solo mediante il marito.