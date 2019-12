Bettina Castioni moglie Jerry Calà/ Un amore nato in pochi istanti…

Bettina Castioni è riuscita a far innamorare Jerry Calà in pochi istanti. Fra i due infatti il colpo di fulmine è stato immediato, trasformato poi in una favola d’amore da far invidia a molti. La veronese classe 1970 ha un grande successo nel mondo dell’imprenditoria e forse è anche per questo che abbiamo pochissime informazioni sul suo conto. Bettina infatti ha preferito da sempre rimanere lontana dai riflettori, puntati costantemente sul marito, quest’ultimo incontrato durante una vacanza in Sardegna. Dobbiamo tornare indietro fino al 2001 per trovarla in un albergo nelle vicinanze del mare, alle prese con l’ultimo giorno di vacanza, sottolinea Donna Glamour. Un giorno che le cambierà la vita: Jerry è appena arrivato sull’isola, pronto per dare il via alla sua estate. Il suo modo di fare riuscirà a colpire la Castioni nel profondo, anche se sarà l’attore a prenotare un posto sul suo stesso volo pur di seguirla.

BETTINA CASTIONI, IL PRIMO INCONTRO CON JERRY CALÀ

“Lei era lì. Tranquilla a due passi dal mare. Ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a chiacchierare un po’”, ha dichiarato l’artista a L’Arena, “la conversazione è proseguita, si è subito instaurato un certo feeling, finchè lei non mi ha detto che il giorno dopo sarebbe dovuta ripartire per tornare a casa”. Ed è in quel momento che Calà organizza la partenza in fretta e furia, inventandosi una scusa per giustificare la sua presenza a bordo dello stesso aereo della futura moglie. Gli anni Ottanta hanno fatto da cornice alla favola d’amore fra Bettina Castioni e il marito Jerry Calà, ospite di Domenica In per la puntata di oggi, 29 dicembre 2019. Anche se in realtà i due si sono incontrati due decenni più tardi, l’atmosfera in cui è nato il loro amore rievoca determinate atmosfere tipiche di quella particolare epoca.

L’ANNUNCIO DEL MATRIMONIO

“Bettina aveva scoperto di essere incinta da poche settimane e ancora non lo sapeva nessuno”, dice Calà a L’Arena, parlando di come ha chiesto la mano della Castioni. “Il giorno del mio compleanno, il 28 giugno del 2002, stavamo festeggiando nella tenuta di u’amica che produce vino in Franciacorta. Mentre mi stavo esibendo per gli amici, l’ho invitata a salire sul palco e le ho chiesto di sposarmi. Tutti gli amici commossi, tanti applausi, indimenticabile. È stato un momento molto emozionante, anche perché dopo, insieme, abbiamo dato l’annuncio che presto sarebbe arrivato nostro figlio”, aggiunge. Il 5 settembre di quell’anno infatti la coppia si è presentata davanti all’altare, pronunciando il fatidico sì in una chiesetta di Borgetto, a Valeggio sul Mincio.



