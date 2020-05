Betty Wright è morta/ Addio alla regina del soul: collaborò con Stevie Wonder

Pubblicità

Il mondo della musica piange Betty Wright. Ad annunciare la sua morte è stata la nipote della cantante su Twitter senza però non ha chiarito i motivi del decesso. Una notizia che sconvolge tutti i fan della cantautrice e della cantante di fondo, preoccupati per le condizioni di salute dell’artista fin dal peggioramento degli ultimi giorni. La regina del Soul nacque a Miami nel 53, ha mosso i primi passi con il gospel grazie ad una famiglia che l’ha supportata in ogni modo. Già dall’età di tredici anni Betty Wright sembra avere le idee molto chiare e comincia a cantare come professionista. La gavetta è sinonimo di sacrifici e dedizione, ma Betty Wright nel 1968 è già una stella, con una classifica che le sorride e la vede nelle Top 40 con la canzone “Girls can’t do what the guys do”. La vera e propria esplosione arriva nel corso del 1973, con la conquista di un Grammy per il brano Where is the love? Una carriera condiziona di collaborazioni di prestigio, di progetti affascinanti e di un talento innato. Numerosi i partner artistici che ha affiancato, come Stevie Wonder, Jennifer Lopez o con Michael Jackson. Betty Wright è morta e il suo immenso popolo di sostenitori non riesce a farsene una ragione. Di certo nessuno dimenticherà facilmente il suo apporto alla musica mondiale.



