Beutiful/ Anticipazioni puntata 26 febbraio: Liam ancora in crisi ma..

Beautiful, anticipazioni puntata 26 febbraio

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 26 febbraio, Liam mostrerà tutto il suo disappunto nei confronti di Hope perché non sta cercando di allontanare in modo deciso Thomas ma sta prendendo in considerazione l’idea di lavorare nuovamente con lui. La Logan, però, prova in tutti i modi a fargli capire che solo lui conosce già la collezione e sa bene su quali leve puntare per riuscire a rilanciare la collezione. Anche il confronto fra Brooke e Ridge non sta andando bene e la Logan dice al marito che non è assolutamente disponibile a perdonare Thomas in quanto pensa che suo figlio sia un pazzo. Ridge è profondamente ferito da questa dichiarazione e si vede costretto a firmare i documenti del divorzio. Intanto Shauna dice a Quinn che non capisce per quale motivo Brooke non riesca ad apprezzare un uomo come Ridge che è disponibile ad essere al fianco di suo figlio indipendentemente da quello che accade.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è successo nell‘ultima puntata di Beautiful. Ridge prova a spiegare a Brooke che dovrebbero salvaguardare il loro amore e cercare di mettere da parte tutte le difficoltà prima di mandare a monte il matrimonio. Per questo motivo lui si è recato nella loro ex casa coniugale, portando i documenti per il divorzio ma con l’obiettivo di convincerla a trovare un punto di incontro tra loro. Brooke, però, si dimostra estremamente intransigente perché ritiene che il discorso del marito sul venirsi incontro in realtà significa che vuole che la donna perdoni Thomas. Ribadisce che non riesce a superare quello che il ragazzo ha fatto alla sua famiglia e non solo e che non riesce a perdonare il fatto che la famiglia Forrester abbia riabbracciato il ragazzo in azienda, rimettendolo al suo posto di lavoro, oltre al fatto che ha accolto anche Shauna Fulton, dandole ospitalità nel cottage. Scontro di opinioni anche fra Steffy e Liam in quanto la ragazza, anche se non riesce a perdonare suo fratello, reputa che sia stato raggirato da Hope che ha usato il suo fascino per convincerlo a cedere il 50% dei diritti su suo figlio. Appoggia, però, lo Spencer quando afferma che Thomas non riuscirà a rovinare la sua famiglia perché la Logan non glielo permetterà.

Thomas ci riprova con Hope e poi…

Hope si sente pressata dal tentativo di Thomas di sfruttare l’influenza di Douglas per convincerla a ritornare al lavoro e di collaborare con lui. La ragazza, però, anche se non se la sente ancora di accettare, non vuole neanche rifiutare la proposta. Così decide di andare a trovare Liam alla Spencer perché vuole avere una sua opinione. Il compagno inizialmente è molto contento di sapere che lei desidera ritornare al lavoro, visto che pensa che impegnarsi nella sua collezione potrebbe farle solo bene. Quando però scopre che Hope non ha intenzione di cercare un altro stilista ma sta prendendo in considerazione l’idea di tornare a collaborare con Thomas, va su tutte le furie perché teme che la compagna possa di nuovo farsi manipolare dal Forrester. Steffy, dopo aver parlato con Liam, torna in ufficio alla Forrester e scopre che suo fratello ha usato nuovamente Douglas per cercare di convincere Hope a tornare a lavorare con lui alla Hope For The Future. La ragazza si arrabbia moltissimo e non crede ai suoi occhi perché pensa che Thomas non abbia imparato nulla dalle lezioni precedenti, continuando a perseverare nei suoi errori che in passato non hanno portato a nulla e che probabilmente non gli faranno ottenere quello che vuole neanche ora. Steffy lo invita a smetterla di ossessionarsi con il pensiero di una donna che chiaramente non lo vuole e che potrà fargli solo del male.



