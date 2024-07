Bevande energetiche e alcol, mix esplosivo per i giovani/ Lo studio: “Si rischiano danni al cervello”

Il cervello potrebbe essere in serio pericolo per chi assume alcol e nel contempo bevande energetiche. Un mix che risulterebbe essere dannoso per le capacità cognitive degli adolescenti e dei giovani, così come emerso da una ricerca effettuata dalla università di Cagliari e di Catania, lavoro citato dal Corriere della Sera e pubblicato su Neuropharmacology. Il problema è che questi eventuali danni causati dal mix di bevande energetiche e alcol potrebbero perdurare a lungo, anche in età adulta, compromettendo di fatto la vita del ragazzo in questione.

FINE VITA/ La Consulta insiste e sta col partito del "liberi tutti" (Cappato) contro il parlamento

Per arrivare a questo risultato i ricercatori hanno effettuate dei test su alcuni topi da laboratorio in età adolescenziale, somministrando loro dell’alcol, ma anche delle bevande energetiche, nonchè un mix di entrambi. Da segnalare che la quantità alcolica a cui sono stati sottoposti i roditori è risultata essere importante, in quanto pari a quelle che viene consumata durante i tristemente famosi “binge drinking”, ovvero, una vera e propria serata a base di alcol con un minimo di 5 drink.

Bassetti: "Biden ha il Covid? Deve indossare la mascherina"/ Heather Parisi: "Siete rimasti in 3 a crederci"

BEVANDE ENERGETICHE E ALCOL: COSA E’ SUCCESSO AI TOPI

Una volta che i ratti sono stati “ubriacati”, gli studiosi hanno testato le loro funzioni cognitive in un lasso di tempo fino a 53 giorni seguenti, quando cioè hanno raggiunto la loro età adulta. Inizialmente è stato evidenziato che i ratti mostrassero addirittura un miglioramento di alcune funzioni cognitive, ma poco dopo tali “potenzialità” sono svanite, lasciando spazio ad un preoccupante declino delle capacità del cervello.

Il problema, come già accennato sopra, è che si è trattato di cambiamenti definiti duraturi ed hanno riguardato la capacità di apprendimento e la memoria, di conseguenza funzioni basilari per la vita che in un futuro potrebbero portare a seri problemi, su tutti l’alzheimer e la demenza senile. Non è chiaro come mai avvenga questo connubio fra il mix di alcol e bevande energetiche da una parte, e il danneggiamento al cervello dall’altra, ma gli studiosi pensano che la plasticità dell’ippocampo potrebbe essere influenzata, compromettendo quindi le sue funzioni.

Febbre Oropouche, due nuovi casi in Lombardia/ Come riconoscere i sintomi e quali sono i rischi

BEVANDE ENERGETICHE E ALCOL: QUANTI GIOVANI BEVONO IL MIX?

Al termine del loro lavoro i ricercatori, come si legge ancora sul quotidiano di via Solferino, hanno fatto sapere che i loro risultati dimostrato quanto sia rischioso il mix fra alcol e bevande energetiche in età giovane, un risultato non da poco tenendo conto che ad oggi si conoscono ancora poco gli effetti di questi tipi di consumi fra i ragazzini.

Uno studio quanto mai attuale visto che in Italia i giovani stanno consumando sempre più energy drink, spesso e volentieri associati all’alcol. Secondo i dati raccolti dall’ESPAD Italia del CNR, il 6,6 per cento dei 15enni (più femmine che maschi) assume il mix, percentuale che sale al 16,4 fra i 19enni. Inoltre, il 50 per cento ha affermato di aver bevuto alcol e bevande energetiche assieme non più di due volte, mentre la percentuale più alta riguarda una frequenza di 3-9 volte, pari al 29,2 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA