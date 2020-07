Beve alcol senza mangiare: 27enne trovata morta/ “Fatale la chetoacidosi alcolica”

Beveva alcolici senza mangiare. Questo si sarebbe rivelato letale per Alice Burton Bradford, una ragazza di 27 anni trovata morta nel suo giardino. La sua storia è stata ricostruita dal Daily Mail, secondo cui la giovane di Brighton soffriva di chetoacidosi alcolica. In generale, con chetoacidosi si intende una disfunzione metabolica che si verifica quando nell’organismo si riscontra un’elevata concentrazione di acidi. Quella alcolica, invece, è causata da un consumo eccessivo di alcol, associato poi a periodi prolungati di digiuno o malnutrizione. La famiglia di Alice non ha avuto tempo di trasportarla nel vicino ospedale: era già morta. Le cause che hanno portato la 27enne alla morte sono tutte da chiarire, anche perché gli amici sostengono che non fosse una alcolista. Infatti la descrivono come una ragazza molto attenta alla linea e con una fissazione per lo sport. Per questo una sua amica, Aaron Mulvay, chiede che venga fatta chiarezza su questa morte.

27ENNE MORTA: AVEVA BEVUTO ALCOL SENZA MANGIARE

L’ipotesi è che abbia consumato alcolici dopo un periodo di malnutrizione. Questo avrebbe innescato la chetoacidosi alcolica. Si tratta di una malattia che provoca di solito nausea, vomito e dolore addominale. Ma ha una bassa mortalità se trattata tempestivamente. Non è stato questo il caso di Alice Burton Bradford, che si è sentita male dopo aver bevuto un drink alcolico preparato in casa e consumato nel giardino a stomaco vuoto. «Nessuno se lo aspettava affatto. Solo tre settimane prima di morire aveva partecipato a una gara in bici», ha raccontato un’amica della 27enne al Daily Mail. Non aveva mai sentito parlare prima di chetoacidosi alcolica. «Non aveva mangiato abbastanza e questo le aveva innescato un acido nello stomaco ma è stato tutto così improvviso. Non è nemmeno potuta andare in ospedale, era uscita nel suo giardino ed è morta lì», ha aggiunto. Ora amici e parenti chiedono che venga fatta più informazioni sui rischi del bere se non si mangia correttamente.



