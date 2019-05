BEVE GAZZOSA AL BAR E SI SENTE MALE/ Milano, “nella bottiglia c’era l’acido”

Ordina una gazzosa: si ritrova a bere dell’acido. Un ragazzo di 14 anni era al bar con il padre, i fratelli e alcuni amici di famiglia quando, dopo aver bevuto un sorso della gazzosa che aveva appena ordinato per dissetarsi, si è sentito infiammare la gola dalla bibita ed è scappato in bagno con una mano attorno al collo. Cos’era successo? Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera nella bottiglia vi era forse un detergente a base di ammoniaca o addirittura dell’acido. Lo sfortunato adolescente si è dunque ritrovato in ospedale, dove si trova tuttora ricoverato, con lesioni all’esofago e allo stomaco. Ha dell’incredibile quanto accaduto martedì sera al 14enne che come unica “colpa” ha avuto soltanto quella di sedersi al tavolo di una birreria del centro di Milano, in zona Porta Venezia, e di ordinare una gazzosa: o meglio, quella che lui credeva essere una gazzosa.

BEVE GAZZOSA AL BAR E SI SENTE MALE

Ma perché all’interno della bottiglia ordinata dal ragazzo di 14 anni e portata al tavolo dalla cameriere della birreria pochi minuti più tardi non vi era la gazzosa bensì dell’acido? Stando alla ricostruzione fornita da “Il Corriere della Sera”, il prodotto ordinato doveva arrivare all’interno di una bottiglia di vetro, con l’etichetta e il tappo a vite come chiusura. Ed ecco il primo elemento di stranezza: la bottiglietta, infatti, si presentava sigillata. Il tentativo di svitare il tappo si è rivelato arduo sia per il ragazzo, che per il padre nonostante i numerosi tentativi. Il papà del ragazzino, sentito dal Corriere della Sera, ha spiegato:”Ho pensato che il prodotto fosse scaduto ma, dopo aver controllato, ho visto che non c’erano problemi, visto che, come data ultima, era riportato il 2022″. Dunque cos’è successo? L’ipotesi prevalente è che un componente dello staff del locale abbia messo per errore, tra le bibite destinate alla clientela, una bottiglia in cui era stato collocato qualche prodotto chimico, forse il detergente usato per pulire le spine delle birre. Un errore che il proprietario rischia pagare carissimo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA