Beyoncè sotto accusa per plagio, il duro attacco di Kelis/ “Poteva avvisarmi ma…”

Beyoncè accusata di plagio da Kelis, la ricostruzione della vicenda

Beyoncè lancia il suo nuovo disco Renaissance e scoppiano le polemiche. La cantante è stata infatti attaccata nelle scorse ore dalla collega Kelis che l’accusata di aver usato un suo brano. L’inedito Energy conterrebbe in realtà il campionamento, a quanto pare non richiesto, di una canzone della cantante Kelis. Secondo quanto riporta il portale The Pipol Gossip, la cantante Kelis si sarebbe accorta del furto del suo brano e avrebbe sbottato contro Beyoncè, Pharrell Williams e Chad Hugo che hanno lavorato al pezzo. Kelis ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram e in questa occasione ha puntato il dito contro l’artista: “Sono sconvolta per il livello di mancanza di rispetto e totale ignoranza di tutte e 3 le parti coinvolte, quello che è successo è assurdo. Sono venuta a conoscenza della cosa allo stesso modo di tutti gli altri. Niente è mai come sembra, alcune delle persone in questo business non hanno anima o integrità e hanno preso in giro tutti. Se Beyoncé mi ammira? Ammirare non è la parola giusta. Questa non è una collaborazione, è un furto”.

Kelis ha trovato il gesto poco rispettoso perché a suo avviso sarebbe dovuta prima essere contattata: “Non si tratta di essere arrabbiata solo per Beyonce. Ciò che mi hanno fatto è irrispettoso, avrebbero almeno dovuto contattarmi, ma il vero problema sono persone come Pharrell e Chad. Ho il diritto di essere arrabbiata. Ho appena sentito il pezzo che tutti dicono abbia il mio sample. Sono un’artista, sono un’innovatrice, ho fatto molto e ho lasciato il segno in un’era musicale. Ma ci sono bulli e gangster in questo settore che sorridono e la fanno franca finché qualcuno non dice basta. Quindi lo dico oggi. Vengo per quello che è mio. Poi tra noi artisti di colore ci conosciamo, abbiamo tanti amici in comune, potevano contattarmi se volevano davvero. Nessuno ha avuto la decenza di chiamarmi e dirmi ‘hey vorremmo usare il tuo brano”.

Kelis attacca Beyoncè: “Tra artisti bisognerebbe avere la decenza…”

Kelis non è gelosa della collega Beyoncè. L’artista ha solo spiegato ai suoi followers che si sarebbe aspettata un diverso trattamento da parte della collega. Sarebbe bastata una telefonata dal suo manager per sottoporle la sua idea in attesa che venisse poi approvata: “E smettetela di dire che sono gelosa. Gelosa di una che usa una mia canzone? Questa è la cosa più idiota che io abbia mai sentito, crescete! Tra artisti ci vuole la decenza di contattarci, anche attraverso un manager e dire ‘questo è quello che pensavamo di fare’. Anche se lo vuoi fare a tutti i costi, ma almeno mi avvisi”.

Al momento Beyoncè ha preferito non replicare anche perché in effetti in questo caso sarebbe anche difficile controbattere. Kelis ha tutte le sue ragioni anche perché il campionamento della base di “Milkshake” non sarebbe stato richiesto né tantomeno concordato. Sono in molti a ritenere però che l’accusa di Kelis sia piuttosto rivolta agli altri due autori con cui l’artista aveva avuto degli scontri in passato. Le vecchie ruggini sono insomma riaffiorate e a farne le spese stavolta è Beyoncè.











