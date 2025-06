Beyoncé rischia la vita sul palco: la macchina sospesa vacilla, paura tra i fan. Momenti di panico al concerto a Houston.

Quello che è successo all’ultimo concerto di Beyoncé a Houston ha dell’incredibile. La cantante, amata in tutto il mondo per le sue performance fuori dagli schemi, ha sfiorato la tragedia per via di un malfunzionamento meccanico mentre era sospesa nel vuoto a bordo di un’auto. Infatti, Beyoncé aveva organizzato uno spettacolo mozzafiato dove si sarebbe presentata sospesa su una macchina sportiva dando l’idea di volare, ma questa volta il volo lo ha rischiato davvero.

L’incidente mancato è stato frutto di un grosso disguido e anche il pubblico si è spaventato. Oltre al pericolo per la cantante, c’era anche quello degli spettatori dato che la macchina sarebbe potuta cadere sulla folla. Beyoncé aveva da poco annunciato il tour 2025, con tantissime date sold out e prevendite prese d’assalto da chi la segue da sempre. Del resto, si riconferma una delle star internazionali più amate di sempre, spesso considerata come “donna perfetta” e esempio da seguire per gli appassionati del pop. Non a caso, le è stato dedicato anche un corso universitario. Ecco il video da brividi di quanto successo.

Beyoncé rischia di cadere nel vuoto: cos’è successo nell’ultimo concerto? Fan in ansia

Come si può ben vedere dalla clip, il pubblico e la stessa cantante hanno vissuto attimi di puro terrore. Mentre la macchina veniva calata dai tecnici, Beyoncé si è attaccata ai cavi per non cadere, cercando di mostrarsi più calma possibile durante la messa in sicurezza. I fan dell’artista hanno subito commentato sui social preoccupati per quello che stava accadendo e molti si sono messi a filmare, increduli di un disguido così grande in un concerto che avrebbe dovuto richiedere un’attenzione incredibile. Fortunatamente, però, i cavi della macchina hanno retto e l’auto è stata messa di nuovo in posizione così Beyoncé è tornata a cantare.

