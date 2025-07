Beyoncé derubata: sottratto musica inedita, scalette dei concerti e tanto altro

Spiacevole inconveniente per Beyoncé vittima di furto durante il suo tour estivo. La popstar americana è stata derubata ad Atlanta dove si trovava per una tappa del suo tour ed a pochi giorni dal concerto al Mercedes-Benz Stadium. Secondo le prime ricostruzioni che si stanno diffondendo i ladri avrebbero rubato non solo oggetti personali di valore ma anche file importantissimi legati al tour ed alla sua produzione con musica inedita, scalette dei concerti ed altro materiale sensibile e riservato.

Scendendo nel dettaglio, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, al momento del furto Beyoncé non era presente e a raccontare l’accaduto sono stati Christopher Grant, coreografo, e Diandre Blue, ballerina, entrambi membri del team creativo della popstar per il tour Cowboy Carter. L’8 luglio i due hanno lasciato l’auto a noleggio in un parcheggio riservato ma al loro ritorno hanno trovato la Jeep Wagoneer Nera scassinata con il lunotto rotto e i bagagli rubati, bagagli nel cui interno non c’erano solo effetti personali ma anche chiavette USB contenente musica inedita, filmati delle future performance ma anche le scalette dei prossimi concerti ed altro materiale sensibile e riservato.

Beyoncé vittima di furto: indagini ancora in corso ma la popstar continua il tuor Cowboy Carter

Beyoncé è rimasta vittima di furto nonostante sia una delle star più protette ed inaccessibili del mondo. Derubata di effetti personali come oggetti griffati ed altro ma anche materiale artistico riservato. Attualmente le indagini sono in corso, grazie ad un app installata nelle cuffiette rubate la polizia è riuscita a risalire alla posizione di un potenziale sospettato mentre le telecamere del parcheggio avrebbero registrato il momento del furto. Nel frattempo Beyoncé, nonostante l’incidente dell’essere stata derubata, ha continuato il suo tour ed è regolarmente salita sul palco del Mercedes-Benz Stadium per la tappa di debutto ad Atlanta, prima di quattro tappe in cui sono previste soprese emozionanti come l’ingresso sul palco del marito Jay-Z e della figlia Blue Ivy. Nei giorni scorsi è rimasta vittima di uno spiacevole incidente sul palco che per fortuna non ha avuto esiti tragici.