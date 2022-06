Biagio Antonacci/ Dopo LDA suo figlio Giovanni si scalda per Amici di Maria De Filippi?

Dopo LDA è il turno di Giovanni Antonacci ad Amici?

Biagio Antonacci è tra le star a salire sul palco del Tim Summer Hits 2022 esibendosi per le migliaia di persone presenti e facendole cantare tutte insieme, divertire e ballare. Intanto a sorpresa però fa più notizia suo figlio, pare infatti che sia pronto a entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Manca ancora molto all’inizio della nuova stagione del talent show targato Mediaset, ma le indiscrezioni continuano a vivere da protagoniste sui social network. Stiamo parlando di Giovanni Antonacci che oltre al papà è anche nipote di un altro big della musica italiana e cioè Gianni Morandi. I presupposti per una grande carriera ci sono tutti con la possibilità di scoprire un nuovo astro dopo che negli ultimi anni abbiamo visto diversi figli d’arte esibirsi ultimo in termine cronologico LDA il figlio di Gigi D’Alessio.

Biagio Antonacci, la sua carriera

Biagio Antonacci, artista italiano molto amato dal pubblico, nato a Milano il 9 novembre 1963, ha ottenuto un successo incredibile e realizzato una carriera strepitosa. Fin da quando era giovane si è avvicinato al mondo della musica cercando di sfruttare tutte le opportunità possibili per esibirsi e far conoscere la sua musica. Piano piano, quindi, il successo è arrivato e Biagio ha ottenuto grande affetto e riconoscimento da parte del pubblico, che lo ha amato da subito. La sua lunga carriera lo ha portato a realizzare quindici album in studio, dieci raccolte, tre album dal vivo e diverse tournée. Inoltre, essendo molto bravo nella stesura dei testi dei brani, ha lavorato diverse volte come autore, scrivendo delle canzoni importanti per altri artisti italiani, brani che poi hanno fatto la storia della musica italiana. Ha scritto per cantanti come: gli Stadio, Raffaella Carrà, Milva, Ron, Mietta, Mia Martini, Mina, Loredana Bertè, Laura Pausini, Alessandra Amoroso e tanti altri. Ha realizzato anche diverse collaborazioni e lavori con altri artisti con cui si è divertito a cantare canzoni e a creare cover diverse e innovative.

