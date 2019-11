Biagio Antonacci/ Duetti in vista con Adriano Celentano? (Adrian)

Biagio Antonacci sarà tra i protagonisti della nuova puntata di Adrian, lo show evento con protagonista Adriano Celentano in onda nella prima serata di oggi, giovedì 21 novembre 2019, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Il celebre cantautore è fresco di pubblicazioni, in attesa del nuovo lavoro discografico “Chiaramente visibili nello spazio” che sarà disponibile dal prossimo 29 novembre. Dopo una ricca estate di successi e il tour in tutta Italia con l’amica e collega Laura Pausini, il cantante è tornato anche con il singolo apripista “Chi siamo capiti male”. La sua è la quindicesima prova discografica. Il suo nuovo progetto discografico è prodotto da Taketo Gohara, Placido Salamone e dallo stesso Antonacci e vede la partecipazione di musicisti eccezionali come il percussionista brasiliano Mauro Refosco (David Byrne, Red Hot Chili Peppers), il bassista Spencer Zahn (Charlie Haden, Kimbra), oltre a quella di una vera e propria orchestra, l’EdoDea Ensemble.

Biagio Antonacci stasera ospite di Adriano Celentano

“Ci siamo capiti male”, oltre ad essere il nuovo singolo di Biagio Antonacci ha anche un videoclip ufficiale con la partecipazione straordinaria delle Azzurre della Nazionale Italiana di nuoto sincronizzato. La clip è stata girata dal regista Mauro Russo in una location che in svariate occasioni ha ospitato matrimoni incredibilmente romantici: si tratta di Villa Malliana che nasce nel centro storico di Almenno San Bartolomeo, nella provincia di Bergamo. Il cantautore 56enne si aggira per la celebre villa ballando e suonando qualsiasi oggetti gli capiti di fronte. Quando arriva in giardino di fronte la piscina, si accorge della presenta delle ragazze, le Azzurre della Nazionale Italiana di nuoto sincronizzato, impegnate a realizzare una coreografia. In quei tre minuti, il video regala tutta la bravura delle nostre atlete. Questa sera l’amatissimo artista sicuramente duetterà con Celentano e quindi, se siete degli amanti della sua musica, vi consigliamo di non perdervelo.

