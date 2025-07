Biagio Antonacci interviene su Instagram per smentire la notizia di una sua corsa in ospedale a causa di un soffocamento: le parole del cantante

“Biagio Antonacci al pronto soccorso perché a rischio soffocamento a causa di una lisca di pesce”: è questa la notizie che recentemente ha iniziato a circolare sul web, allarmando i tantissimi fan del celebre cantante che, in queste ore, è però intervenuto personalmente per smentire tutto. Si è temuto il peggio per Antonacci, che secondo la notizia, ormai accertata come falsa, sarebbe stato costretto alla corsa in ospedale a causa di una lisca rimasta boccata in gola. Nulla di più fake, come lui stesso ha dichiarato.

Con un video pubblicato su Instagram, il cantante si è anzi mostrato in ottima forma, intento a suonare e cantare a gran voce. Un video a cui segue la segnalazione della notizia fake e un messaggio in cui il cantante rassicura tutti.

Biagio Antonacci sta bene: il cantante smentisce tutto, ma nel 2012 era davvero finito in ospedale

“Come vedete sto molto bene – ha annunciato Biagio Antonacci a corredo del suo post, con il quale ha voluto denunciare l’accaduto -… le fake news? Tossiche per l’anima e fastidiose per tutti in un tempo dove la verità è determinante per tutto e tutti”, ha quindi continuato. Va ricordato che una notizia simile, e vera, è circolata sui media nel 2012. In quell’occasione, Antonacci era stato realmente trasportato in ospedale a Bari a causa di una lisca rimasta in gola dopo una cena a base di pesce. In quell’occasione, come ricorda Fanpage, il cantante raccontò: “Sono dovuto andare in ospedale, dove ho trovato un team fantastico che ha tolto questa spina magica”. La notizia è stata dunque riportata a galla oltre 10 anni dopo, dandola a quanto parte per nuova. Al che, Antonacci è stato costretto a smentire e tranquillizzare tutti.

