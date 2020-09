BIAGIO ANTONACCI/ La dedica alla compagna Paola Cardinale “non ti è mai servito apparire per starmi vicino..”

Tra gli ospiti più attesi dei Seat Music Awards, da anni appuntamento fisso dell’estate musicale italiana, c’è senza dubbio Biagio Antonacci. Carlo Conti e Vanessa Incontrada introdurranno questa sera all’Arena di Verona un cantante amatissimo dal pubblico, che purtroppo a causa del coronavirus non potrà riempire l’anfiteatro di epoca romana e intonare come in passato i pezzi del suo repertorio. Reduce dal successo dell’ultimo album di inediti pubblicato nel novembre 2019, dal titolo “Chiaramente visibili dallo spazio”, Biagio Antonacci ha parlato di recente della felicità che lo contraddistingue nella storia d’amore con Paola Cardinale, sua storica cui qualche tempo fa ha dedicato un post molto significativo: “Discreta anima con pace , non ti è mai servito apparire per starmi vicino… mi permetto questa foto perché il dono si veda splendere”.

BIAGIO ANTONACCI E IL MESSAGGIO A NADIA TOFFA

Una scelta, quella di manifestare i suoi sentimenti su Instagram, insolita per Biagio Antonacci, così motivata ai microfoni di Vanity Fair in un’intervista del 30 novembre scorso: “Dopo tanti anni volevo anche io dire che non sono solo come qualcuno immagina. Quando si è troppo riservati sembra che la riservatezza porti solitudine e infelicità e invece ho dimostrato che anche io sono felice”. Pochi giorni fa, invece, Biagio Antonacci ha utilizzato i suoi social per inviare un altro messaggio d’amore, ma di diverso tipo. Il cantante ha infatti voluto dedicare un pensiero a Nadia Toffa, l’inviata delle Iene con cui aveva sviluppato un forte legame di amicizia. Queste le parole dell’artista: “Volevi anche scrivermi una canzone… ma, come sempre, il tempo che resta non è mai quello che pensi. Ciao Gioiello”. Parole che commuovono, sia i fan di Biagio Antonacci che quelli di Nadia Toffa.



