Biagio Antonacci/ “Ora facciamo un tour ancora di grande energia, ancora più power”

Biagio Antonacci ospite di Mara Venier a Domenica In

Biagio Antonacci ospite di Mara Venier a Domenica In per presentare il suo nuovo singolo. Presto un nuovo album e il nuovo tour. E’ tempo di ritorni per il cantautore milanese che quest’estate ha rotto un lungo silenzio musicale con il nuovo singolo “Seria”, un brano accompagnato da un videoclip in cui ha recitato Federica Pellegrini. “Federica è serissima. È andata oltre. L’ho quasi ingannata, perché le ho detto che avrei voluto farle delle foto, mi piace fotografare. Avrei voluto fare foto a un’icona dello sport. Le ho chiesto se mentre la fotografavo avrei potuto fare dei video, lei è stata felicissima. Prima di vederci le ho chiesto se volesse ascoltare la canzone e lei ha detto di no, perché le mie canzoni le piacciono e quindi pensate la fiducia totale che ha avuto in me”, ha detto Antonacci. “Si è accorta dopo che sarebbe diventata la protagonista del videoclip” – ha raccontato proprio Antonacci durante un’intervista a RTL 102.5.

Non solo, il cantautore parlando dei progetti futuri ha rivelato: “a fine anno inizia il tour, arriveranno poi altri pezzi, ma anche l’album. In questi due anni ho scritto poco, ho fatto dei testi, ho avuto delle idee che sto chiudendo adesso ma mi sono annoiato tantissimo. Con la noia ho ripulito la mia testa, la noia serve per ripulirsi”.

Biagio Antonacci, nuovo album e nuovo tour

Biagio Antonacci durante una lunga intervista rilasciata a RTL 102.5 ha raccontato i suoi progetti futuri e l’importanza che oggigiorno ha ancora il mezzo radiofonico. “Grazie a RTL 102.5 che mi dà questa possibilità. La mia vita con voi ha tante cose in comune. La vostra potenza è quella di arrivare nelle case, nelle macchine, negli smartphone della gente. Pensavate che la radio potesse avere dei limiti, invece no” – ha detto Antonacci che dopo il successo di “Seria” ha pubblicato anche un secondo singolo dal titolo “Telenovela”.

Intanto dal prossimo 5 novembre, Antonacci torna dal vivo con “Palco centrale Tour” in partenza da Jesolo, poi Roma, Eboli, Bari, Torino, Firenze fino ad Assago a Milano. “Tre anni di silenzio. Avevo un progetto bellissimo ma si allungava troppo” – ha dichiarato il cantante che ha concluso dicendo – “ora facciamo un tour ancora di grande energia, ancora più power e torneremo più avanti a fare quello che avevo in mente, una sorta di piccolo recital da solo per raccontare la mia vita con le mie canzoni, pianoforte, voce e musica”.











