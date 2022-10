Biagio Buonuomo e Caterina Corradino a Uomini e Donne/ “Il nostro matrimonio…”

Biagio Buonuomo e Caterina Corradino tornano a Uomini e donne

Mentre Ida Platano, nello studio di Uomini e Donne, continua a cercare l’amore senza smettere di frequentare Alessandro Vicinanza, nello studio del programma di Maria De Filippi, tornano Biagio Buonuomo e Caterina Corradino. L’ex cavaliere e l’ex dama del trono over si sono incontrati e innamorati nel dating show di canale 5 coronando il loro amore con il matrimonio. Maria De Filippi manda così in onda un filmato che riassume i momenti più belli vissuti da Biagio e Caterina durante il giorno del matrimonio.

La coppia ha vissuto momenti magici insieme ad amici e parenti tra cui i tre fratelli di lei che l’hanno accompagnata dal futuro marito. Dopo le emozionanti immagini, Caterina e Biagio entrano in studio elegantissimi e mano nella mano per raccontare la vita di coppia dopo il matrimonio.

Biagio e Caterina dopo Uomini e Donne: una favola d’amore

Innamorati, sereni e felici, Biagio e Caterina raccontano di stare sempre meglio insieme. “Sto vivendo una favola”, racconta che ribadisce il suo grande amore per quello che, oggi, è suo marito. “Uomini come Biagio sono rari, ma esistono”, dice ancora la dama che ribadisce di essere stata molto fortunata ad incontrare Biagio. “L’ho portato via subito“, ha detto ancora Caterina.

Le parole d’amore che si sono scambiati Biagio e Caterina hanno emozionato Gemma Galgani e Ida Platano che, invece, pur essendo nel parterre del trono over da tempo, non hanno ancora trovato l’amore. L’ex dama, però, ha esortato la Platano a non perdere le speranze di poter trovare il vero amore.

