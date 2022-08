Biagio Buonuomo e Caterina Corradino si sposano/ “Dopo Uomini e Donne, l’amore…”

Biagio Buonuomo e Caterina Corradino, da Uomini e Donne all’altare

In attesa di scoprire i nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne che tornerà in onda a settembre, c’è una coppia nata nel dating show di canale 5 che coronerà presto l’amore con il matrimonio. Stiamo parlando di Biagio Buonuomo e Caterina Corradino che, dopo essersi incontrati e innamorati nello studio del programma di Maria De Filippi, sono pronti a pronunciare il fatidico sì. Dopo aver annunciato le nozze durante l’ultima ospitata a Uomini e donne, la coppia, con un video pubblicato sulla pagina Instagram del programma di Maria De Filippi, ha condiviso la propria gioia ed emozioni con il pubblico che ha visto nascere l’amore.

Con un video composto da una serie di foto della coppia sempre più unita e innamorata, Uomini e Donne ha dato spazio ad una delle coppie che, travolta dal sentimento, non ha esitato a lasciare il programma per vivere l’amore lontano dal programma.

Biagio Buonuomo e Caterina Corradino, matrimonio a settembre

Biagio Buonuomo e Caterina Corradino, ex cavaliere ed ex dama del trono over di Uomini e donne, hanno annunciato il matrimonio svelando la data delle nozze mostrando l’invito alle nozze nel video pubblicato sulla pagina Instagram di Uomini e Donne. La data è stata fissata per il 5 settembre e tra i vari invitati dovrebbero esserci anche ex protagonisti del programma di Maria De Filippi come Gemma Galgani.

La dama di Torino che, a settembre tornerà nel parterre per provare a trovare l’amore, dovrebbe officiare la cerimonia. La coppia aveva avanzato l’idea sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne. Gemma accetterà la proposta di Biagio e Caterina? Alle nozze, tra gli invitati, dovrebbe esserci anche Ida Platano.

