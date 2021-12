Biagio D’Anelli a Soleil “Alex Belli innamorato di te”/ Lei “È uscito per se stesso”

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Biagio D’Anelli si confrontano rispetto a quello che è stato il comportamento di Alex Belli nel corso dell’ultima diretta. “Ieri stavo male, oggi invece sto cominciando a metabolizzare. – ha esordito Soleil, spiegando che – Di base quello che a me fa incazz*re è questo bisogno di spettacolarizzare tutto di più rispetto al rapporto umano, cioè tu hai più bisogno di fare lo show che di rispettare il rapporto umano. Io da lui questo, sulla base di tutto quello che era il nostro rapporto, è la cosa che mi ha deluso e scioccato di più.”

L’influencer dice allora la sua anche sul rapporto con Delia: “Per me si è sicuramente ritrovato in una cosa più grande di lui e non ha saputo come gestirla, quindi ha preferito andare sul sicuro, sullo scontato. […] Lui non è uscito per Delia, è uscito per se stesso e questa è la cosa peggiore”.

Biagio D’Anelli, guardandola negli occhi, fa notare però a Soleil Sorge che Alex Belli provava per lei qualcosa di serio e di importante. “Solo che tu ti sei affezionata tantissimo e gli vuoi un bene immenso a livello umano e amichevole, lui però si è innamorato di te e lo sai anche tu. – e aggiunge – Lui voleva salvare se stesso, ha avuto questa paura qua, salvare se stesso che poi non si sa da cosa, che è poi la cosa più normale del mondo.” Lei, d’altronde, abbassa gli occhi, confermando di sapere che era realmente quelli i sentimenti di Alex per lei.

